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Лукашенко: рабочий человек – не бандит, ему нужны мир и спокойствие

01.09.2017 11:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 сен — Sputnik. Все больше молодых белорусов осознают, что профессиональное образование — это престижно и перспективно, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В День знаний 1 сентября Лукашенко посещает Минский государственный автомеханический колледж имени Высоцкого. Здесь ему доложат о развитии системы профессионального образования в Беларуси.

"Все больше молодых людей осознают, что профессиональное образование — это престижно и, самое главное, очень перспективно. Ежегодно более трети выпускников школ выбирают лицеи и колледжи в качестве первой ступени профессионального, карьерного роста. Все необходимые условия для этого созданы", — сказал президент, слова которого приводит пресс-служба главы государства.

Лукашенко отметил, что главный ресурс любого предприятия — это не оборудование, каким бы современным и высокотехнологичным оно ни было." Главный ресурс — это люди. Рабочий-профессионал никогда не останется без дела. Он будет востребован всегда. И спрос на таких специалистов постоянно растет, — сказал белорусский президент.

Он заметил, что сегодня многие бывшие выпускники автомеханического колледжа стали руководителями производств, учеными, крупными специалистами в области машиностроения и видными государственными деятелями.

Он заметил, что рабочий человек, как никто другой, ценит достижения своего коллектива, предприятия, своей страны, ему важны мир и благополучие.

"Потому что это рабочий человек, он не бандит, и ему нужны мир и спокойствие для того, чтобы работать. Он каждый день вкладывает мастерство, талант и душу в создание национального богатства", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что образование в Беларуси должно ориентироваться на потребности экономики. Президент напомнил, что говорил об этом на недавнем республиканском педсовете.

"Надо готовить тех специалистов, которые сегодня востребованы в нашей жизни. Достичь успеха в условиях жесткой конкуренции наша страна сможет лишь сконцентрировав весь интеллектуальный ресурс на создании высокотехнологичных, наукоемких предприятий и инновационных отраслей", — сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Колледжи – это перспективно и престижно, и все больше молодежи выбирают профобразование, считает белорусский президент.

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