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Сбор клюквы начинается в Беларуси

01.09.2017 11:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 сен — Sputnik. Заготовка клюквы начинается в Беларуси с 1 сентября — постепенно во всех регионах разрешат сбор этой дикорастущей ягоды.

Сбор клюквы начинается в Беларуси
© Sputnik / Сергей Лескеть
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В прошлом году государство закупило у населения 724,1 тонны клюквы, еще сотни тонн собирают на специальных хозяйствах и плантациях. Значительное число дикорастущей ягоды традиционно идет на экспорт.

Заготовка клюквы в этом году официально разрешена с начала осени. Уже с 1 сентября — в Брестской области, в Гомельской — со 2-го числа, в Гродненской — с 6 сентября, в Минской и Могилевской — с 8-го, а в Витебской — с 9 сентября.

Традиционно лидером по количеству собранной клюквы является Минская область.

Собирать клюкву можно только в установленные облисполкомами сроки и по правилам, иначе возможны крупные штрафы от Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Ботаники в этом году не ожидают рекордных урожаев клюквы из-за весенних заморозков. Кроме дикорастущих ягод меньше обычного может быть и урожай грибов.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже с пятницы собирать клюкву разрешено на Брестчине, а в Витебской области разрешат сбор только с 9 сентября.

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