Сбор клюквы начинается в Беларуси

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Заготовка клюквы начинается в Беларуси с 1 сентября — постепенно во всех регионах разрешат сбор этой дикорастущей ягоды.



© Sputnik / Сергей Лескеть Море клюквы: как собирают ягоду на Полесье 14

В прошлом году государство закупило у населения 724,1 тонны клюквы, еще сотни тонн собирают на специальных хозяйствах и плантациях. Значительное число дикорастущей ягоды традиционно идет на экспорт.

Заготовка клюквы в этом году официально разрешена с начала осени. Уже с 1 сентября — в Брестской области, в Гомельской — со 2-го числа, в Гродненской — с 6 сентября, в Минской и Могилевской — с 8-го, а в Витебской — с 9 сентября.

Традиционно лидером по количеству собранной клюквы является Минская область.

Собирать клюкву можно только в установленные облисполкомами сроки и по правилам, иначе возможны крупные штрафы от Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Ботаники в этом году не ожидают рекордных урожаев клюквы из-за весенних заморозков. Кроме дикорастущих ягод меньше обычного может быть и урожай грибов.