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До 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 сентября

01.09.2017 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-западу, а ночью и по крайнему юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, в отдельных районах будет плюс 5 - плюс 7, днем прогнозируется 19-25 градусов выше нуля.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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