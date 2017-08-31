1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-западу, а ночью и по крайнему юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, в отдельных районах будет плюс 5 - плюс 7, днем прогнозируется 19-25 градусов выше нуля.-0-

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