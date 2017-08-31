Трех заключенных из шкловской колонии будут судить за попытку побега

В суд направлено уголовное дело о попытке трех осужденных сбежать из колонии № 17 в Шклове. Фигуранты объяснили свой поступок желанием увидеться с родными: сами они отбывали долгие сроки, в том числе за убийства. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Могилевской области.





Обвиняемые — трое заключенных в возрасте от 34 до 37 лет из шкловской колонии. Например, первый фигурант отбывал 14 лет за убийство и кражу, второй — 20 лет за убийство и разбой, третий — 25 лет за убийство и изнасилование.

— При допросе обвиняемые пояснили следователю, что побег из исправительного учреждения хотели совершить, чтобы увидеться с родными, так как каждому из них был назначен длительный срок наказания, — рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Мужчины заранее обдумали план, а 5 июня путем подбора проводов системы зажигания запустили двигатель погрузчика «Амкодор». И тараном взяли предупредительное ограждение внутренней запретной зоны, пытаясь преодолеть основное. Но мужчин остановили сотрудники колонии.





Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 214, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 413 УК — угон транспортного средства и покушение на побег из исправительного учреждения, совершенное группой лиц. Только за попытку побега фигурантам грозит до 7 лет лишения.

Уголовное дело направлено в суд.