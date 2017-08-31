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Трех заключенных из шкловской колонии будут судить за попытку побега
01.09.2017 12:17 — Новости Общества | Tut.by
В суд направлено уголовное дело о попытке трех осужденных
Обвиняемые — трое заключенных в возрасте от 34 до 37 лет из шкловской колонии. Например, первый фигурант отбывал 14 лет за убийство и кражу, второй — 20 лет за убийство и разбой, третий — 25 лет за убийство и изнасилование.
— При допросе обвиняемые пояснили следователю, что побег из исправительного учреждения хотели совершить, чтобы увидеться с родными, так как каждому из них был назначен длительный срок наказания, — рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Мужчины заранее обдумали план, а 5 июня путем подбора проводов системы зажигания запустили двигатель погрузчика «Амкодор». И тараном взяли предупредительное ограждение внутренней запретной зоны, пытаясь преодолеть основное. Но мужчин остановили сотрудники колонии.
Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 214, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 413 УК — угон транспортного средства и покушение на побег из исправительного учреждения, совершенное группой лиц. Только за попытку побега фигурантам грозит до 7 лет лишения.
Уголовное дело направлено в суд.
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Выяснилось, что все беглецы сидели в колонии в том числе за убийства.
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