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Цветы, банты, учебники. В Гомеле отзвенела праздничная линейка нового учебного года

01.09.2017 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
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1 сентября в Гомеле, как и по всей республике, в 9.00 прошли торжественные линейки. Лето закончилось — начался учебный год.

С каким настроением шли в школы юные гомельчане и их родители, смотрите в фоторепортаже TUT.BY.














 
Теги: Гомель
 
 
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1 сентября в Гомеле, как и по всей республике, в 9.00 прошли торжественные линейки. Лето закончилось - начался долгий учебный год.

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