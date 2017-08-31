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Цветы, банты, учебники. В Гомеле отзвенела праздничная линейка нового учебного года
01.09.2017 12:06 — Новости Общества | Tut.by
1 сентября в Гомеле, как и по всей республике, в 9.00 прошли торжественные линейки. Лето закончилось — начался учебный год.
С каким настроением шли в школы юные гомельчане и их родители, смотрите в фоторепортаже TUT.BY.
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1 сентября в Гомеле, как и по всей республике, в 9.00 прошли торжественные линейки. Лето закончилось - начался долгий учебный год.
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