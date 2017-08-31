Лукашенко рассказал, где нужны квалифицированные кадры

Необходимо готовить тех специалистов, которые необходимы сегодня в стране.

Об этом заявил президент 1 сентября во время посещения Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М.С. Высоцкого.

«Достичь успеха в условиях жесткой конкуренции наша страна сможет лишь, сконцентрировав весь интеллектуальный ресурс на создании высокотехнологичных, наукоемких предприятий и инновационных отраслей», - сказал А.Лукашенко.

Президент заявил, что в настоящее время нужны квалифицированные работники в строительстве, машиностроении и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба главы государства.

Эти перспективные отрасли сегодня необходимо развивать, и такие специалисты будут востребованы. Он отметил, что сегодня «нужны не просто рабочие руки, нам нужны мастера своего дела, которые своими руками будут создавать детали, узлы, механизмы - конкурентоспособные товары завтрашнего дня».

Президент считает, что главным ресурсом предприятия являются люди, и рабочий человек, профессионал будет востребован всегда. Профессиональное образование – это престижно и очень перспективно. Сегодня созданы все условия для карьерного роста.