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Лукашенко рассказал, где нужны квалифицированные кадры
01.09.2017 12:56 — Новости Общества | БДГ
Необходимо готовить тех специалистов, которые необходимы сегодня в стране.
Об этом заявил президент 1 сентября во время посещения Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М.С. Высоцкого.
«Достичь успеха в условиях жесткой конкуренции наша страна сможет лишь, сконцентрировав весь интеллектуальный ресурс на создании высокотехнологичных, наукоемких предприятий и инновационных отраслей», - сказал А.Лукашенко.
Президент заявил, что в настоящее время нужны квалифицированные работники в строительстве, машиностроении и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба главы государства.
Эти перспективные отрасли сегодня необходимо развивать, и такие специалисты будут востребованы. Он отметил, что сегодня «нужны не просто рабочие руки, нам нужны мастера своего дела, которые своими руками будут создавать детали, узлы, механизмы - конкурентоспособные товары завтрашнего дня».
Президент считает, что главным ресурсом предприятия являются люди, и рабочий человек, профессионал будет востребован всегда. Профессиональное образование – это престижно и очень перспективно. Сегодня созданы все условия для карьерного роста.
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Необходимо готовить тех специалистов, которые необходимы сегодня в стране. Об этом заявил президент во время посещения Минского государственного...
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