ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко рассказал, где нужны квалифицированные кадры

01.09.2017 12:56 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Необходимо готовить тех специалистов, которые необходимы сегодня в стране.

Об этом заявил президент 1 сентября во время посещения Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М.С. Высоцкого.

«Достичь успеха в условиях жесткой конкуренции наша страна сможет лишь, сконцентрировав весь интеллектуальный ресурс на создании высокотехнологичных, наукоемких предприятий и инновационных отраслей», - сказал А.Лукашенко.

Президент заявил, что в настоящее время нужны квалифицированные работники в строительстве, машиностроении и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба главы государства.

Эти перспективные отрасли сегодня необходимо развивать, и такие специалисты будут востребованы. Он отметил, что сегодня «нужны не просто рабочие руки, нам нужны мастера своего дела, которые своими руками будут создавать детали, узлы, механизмы - конкурентоспособные товары завтрашнего дня».

Президент считает, что главным ресурсом предприятия являются люди, и рабочий человек, профессионал будет востребован всегда. Профессиональное образование – это престижно и очень перспективно. Сегодня созданы все условия для карьерного роста.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необходимо готовить тех специалистов, которые необходимы сегодня в стране. Об этом заявил президент во время посещения Минского государственного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Завтра на Октябрьской появится настоящий песчаный пляж. Минчан просят помочь в его обустройстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика