Завтра на Октябрьской появится настоящий песчаный пляж. Минчан просят помочь в его обустройстве

Завтра на улице Октябрьской пройдет закрытие фестиваля Vulica Brasil с танцами, едой и другими развлечениями. Кроме того, там появится настоящий песчаный пляж, в обустройстве которого организаторы просят у минчан помощи.





Организаторы площадки «На пляже» говорят, что мысль сделать пляж на Октябрьской появилась у них еще полгода назад, но они долго не могли найти деньги на проект. В итоге финансирование появилось неделю назад. Многое уже сделано, но поскольку до завтра мало времени, ребята просят помощи у минчан.

«С большего мы обеспечены инструментами, материалы есть. Катастрофически не хватает рук, чтобы успеть к завтрашнему открытию закрытия фестиваля. Если у вас сегодня есть время (даже пару часов сегодня вечером или завтра рано утром) для того, чтобы сделать Октябрьскую еще чуть лучше — заглядывайте к нам! Расписать баллоном стенку, пилить, строгать, общаться и заводить новых друзей! У нас весело!», — написали они в ф ейсбуке .



Примерно так завтра должен выглядеть пляж

По возможности (но необязательно) желающих просят захватить лобзики или шуруповерты. Приходить можно сегодня и завтра утром к черно-белому муралу в любое время.