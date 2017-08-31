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Прокурор попросил 3 года лишения свободы для минчанина, который снял штаны перед военной техникой

01.09.2017 12:51 — Новости Общества | Tut.by  
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По одной из статей УК прокурор попросил назначить Павлу Труханову 3 года лишения свободы в колонии общего режима, по другой — 2,5 года.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня, 1 сентября, в суде Центрального района Минска гособвинитель запросил срок для фигуранта уголовного дела. По ч.1 ст. 339 УК «Хулиганство» он попросил назначить Павлу Труханову 3 года лишения свободы в колонии общего режима и 2,5 года лишения свободы по статье 364 «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Всего — три года лишения свободы.

Напомним, 31 августа минчанин Павел Труханов предстал перед судом. В июне, во время репетиции парада, мужчина выбежал на проезжую часть на улице Орловской и снял сразу штаны перед военной техникой, а затем и трусы. Когда инспектор ГАИ Борис Клещенко подошел к нарушителю и стал с ним разговаривать, Труханов ударил его по лицу.

— Не понимаю, зачем он это сделал. Я с ним нормально общался, хотел отвести в сторону, — говорил сотрудник ГАИ во время судебного заседания.

По делу Труханова потерпевшими признаны 5 человек. Милиционер и еще четверо случайных прохожих, которые в тот момент находились на улице Орловской и видели, как мужчина снял с себя штаны.

— Для меня этот статус удивительный, я же не думала, что так все обернется. В тот же вечер нас отвезли в милицию, опросили, и вот теперь я получила повестку в суд. Надеюсь, суд разъяснит, почему я потерпевшая. Я посмотрела на семью Павла, видно, что это хорошие, приличные люди, у него маленький ребенок. То, что он сделал, неправильно, неприятно и некрасиво. Думаю, он уже все осознал, мне его жалко. Этот поступок человеку просто сломал жизнь, — рассказывала TUT.BY потерпевшая Галина Платонова.

Она считает, что Труханова достаточно наказать штрафом. Он уже все осознал за время нахождения за решеткой, тем более дома его ждет жена и полуторагодовалая дочка.

— Физический вред мне не причинен. А моральный? Да, неприятная ситуация, но я заявлять никакого иска не буду. Достаточно понимать, что человек раскаялся, — уточнял в суде сотрудник ГАИ.

Потерпевшие также заявили, что исков о возмещении морального вреда подавать не будут.

 
Теги: Минск
 
 
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33-летний Павел Труханов полностью признал свою вину. Потерпевшие в первый день суда заявили, что не имеют к мужчине никаких претензий.

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