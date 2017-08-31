Академия МВД хочет стать университетом и с такой инициативой намерена обратиться в Министерство образования. О таких планах в интервью ведомственному изданию «На страже» рассказал начальник учреждения Владимир Бачила.



Фото взято с сайта: academy.mia.by

«Хочу на страницах ведомственной газеты четко акцентировать: мы де-юре и де-факто являемся вузом университетского типа, — заявил генерал-майор милиции Владимир Бачила. — Мы инициируем смену названия, чтобы коллеги понимали, каков наш статус. Во-вторых, реорганизация системы образовательных учреждений МВД идет не первый год».

Генерал-майор подчеркнул, что речи о «механическом переименовании» не идет.

«Будем инициировать этот вопрос перед Министерством образования после окончательного совершенствования материально-технической и учебно-методической базы. Скорее всего, это произойдет в 2019 году», — рассказал собеседник.

Владимир Бачила также посетовал, что у академии много международных партнеров, но иногда им сложно объяснить ее статус.

«Однажды только за одну неделю мы приняли делегации из ОАЭ, Узбекистана и Китая. И каждый раз, чтобы подчеркнуть статус вуза, мне приходится пускаться в долгие объяснения. Иногда это сделать сложно, так как не каждый переводчик готов к столь длинному и непростому переводу», — объяснил Бачила.