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В Гомеле продлевают работу сельхозярмарок в выходные

01.09.2017 12:58 — Новости Общества | Tut.by  
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На площади Восстания областного центра продлевается работа региональных универсальных ярмарок выходного дня по продаже потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов, пишут «Гомельские ведомости».


Ярмарки пройдут 2-3, 9-10 сентября с учетом погодных условий с 08.30 до 15.00.

В выездной торговле примут участие предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, сельскохозяйственные предприятия, в том числе Гомельский, Калинковичский и Жлобинский мясокомбинаты, ОАО «Гомельхлебпром», Гомельский облпотребсоюз, РДСУП «Белоруснефть-Особино», ОАО «Птицефабрика «Рассвет», УП «Торговый дом «Молочное кружево», ООО «Торговый дом «Рогачёвъ», ОАО «Красный Мозырянин», ОАО «Хозяйственные товары», ОАО «Совхоз-комбинат «Сож», ОАО «Агрокомбинат «Южный», ОАО «Совхоз-комбинат «Заря».

Во время проведения ярмарок по площади Восстания изменяется движение транспорта: с 18.00 1 сентября до 17.00 3 сентября, с 18.00 8 сентября до 18.00 10 сентября.

 
 
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Ярмарки пройдут 2-3, 9-10 сентября с учетом погодных условий с 08.30 до 15.00.

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