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Бразильские граффитисты разрисовали вагон минского метро. В понедельник он выйдет на линию

01.09.2017 13:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Бразильские граффитисты разрисовали вагон минского метро, который уже 4 сентября выйдет на линию. Об этом пишут на сайте подземки.


Фото с сайта metropoliten.by

Во время фестиваля Vulica Brazil бразильские художники представили в Мингорисполком эскизы оформления одного из вагонов столичной подземки. В мэрии проект одобрили, и уже в понедельник вот такой вагон выйдет на вторую линию метро.


Фото с сайта metropoliten.by

По замыслам художников, одна сторона вагона будет олицетворять Бразилию, вторая — исполнена в белорусских мотивах. На вагоне в том числе нарисованы узнаваемые места Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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