Бразильские граффитисты разрисовали вагон минского метро. В понедельник он выйдет на линию

Бразильские граффитисты разрисовали вагон минского метро, который уже 4 сентября выйдет на линию. Об этом пишут на сайте подземки.



Фото с сайта metropoliten.by

Во время фестиваля Vulica Brazil бразильские художники представили в Мингорисполком эскизы оформления одного из вагонов столичной подземки. В мэрии проект одобрили, и уже в понедельник вот такой вагон выйдет на вторую линию метро.



Фото с сайта metropoliten.by

По замыслам художников, одна сторона вагона будет олицетворять Бразилию, вторая — исполнена в белорусских мотивах. На вагоне в том числе нарисованы узнаваемые места Минска.