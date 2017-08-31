1 сентября: папа за цветами, мама переживает, посол готовит речь

Родители сегодня с самого утра были готовы расплакаться от умиления, глядя на своих нарядных детей. На линейке драматичность момента достигала своего апогея, и под песни о чудесных школьных годах робкую слезу пускали уже почти все, кроме самих школьников, прячущихся за пышными букетами. Речью директора и приветственным словом Чрезвычайного и полномочного посла России в Беларуси Александра Сурикова для учеников гимназии №16 начался новый учебный год.

"До сих пор помню уроки физики, а благодаря преподавателю физкультуры еще долгое время пришлось заниматься спортом", — рассказал корреспонденту Sputnik посол РФ в Беларуси Александр Суриков. Посол нечасто бывает в родном Мурманске и редко встречается с одноклассниками, и все же некоторые школьные друзья до сих пор остались рядом.



© Sputnik / Елена Васильева Посол России в Беларуси Александр Суриков (слева) и директор гимназии №16 на торжественной линейке

"Первый учитель, классный руководитель, друзья — все это начинается на школьной скамье у большинства людей. К сожалению, моя первая классная руководительница ушла из жизни, но в памяти моей остается. Этот человек прививал мне понятие гражданина", — рассказал Суриков.



© Sputnik / Елена Васильева В этом году уроки будут начинаться в девять

Если посол, поздравляя детей, не особенно волновался, то родители переминались с ноги на ногу, доставали и прятали камеры, поправляли воротнички, но все же старались сохранять спокойствие.



© Sputnik / Елена Васильева Растроганные родители на линейке

"Дочка идет в первый класс, из одноклассников знает только одного мальчика, с которым вместе была в саду, очень волнуется. Так что мне приходится делать вид, что я не волнуюсь вовсе", — поделилась с корреспондентом Sputnik одна из мам.



© Sputnik / Елена Васильева Пятиклашки которые накануне выдержали вступительные экзамены в гимназию

Самыми стойкими были родителей пятиклашек, которые накануне выдержали вступительные экзамены в гимназию, а значит, выдержали примерно годовую норму стресса, и все прочие волнительные моменты — как то первый звонок — их уже не трогают.



© Sputnik / Елена Васильева Друзья друг по другу соскучились

"Мой ребенок уже в пятом классе, конечно, им хотелось бы продлить лето, но и друг по другу соскучились, так что у всех противоречивые настроения. Я сегодня проснулась в 6:45, мамы должны просыпаться пораньше, а ребенок встал в семь. В этом году уроки будут начинаться в девять, так что у сына будет возможность поспать подольше", — рассказала мама пятиклассника Елена.



© Sputnik / Елена Васильева День знаний в минской гимназии №16

"Отправили папу утром за цветами, а сами собирались на линейку. Все же, выбор цветов — это мужское дело, и муж обежал три магазина, прежде чем найти подходящие розы", — рассказала одна из мам.



© Sputnik / Елена Васильева С каждым улетевшим шариком сбудется чье-то желание

Когда первоклассники выпускали в небо шарики, подбадриваемые напутствием директора верить в то, что с каждым улетевшим шариком сбудется чье-то желание, загадывали уже и дети, и взрослые. Школьники разбрелись по кабинетам получать подарки от президента — книгу о Беларуси, представители российского посольства — по другим школам, поздравлять детей с началом учебного года, а родители — по делам. Свою главную задачу на Первое сентября они выполнили и, немного потоптавшись на первом этаже школы, согласились оставить своих первоклассников наедине с новыми друзьями.