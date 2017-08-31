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В аэропорту задержали россиянина с кокаином и сомнительным удостоверением полицейского

01.09.2017 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
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В минском аэропорту 30 августа задержан россиянин, у которого нашли 140 граммов вещества, содержащего кокаин. Мужчина летел на родину из стран Латинской Америки транзитом через Беларусь. Подробности сообщает пресс-служба МВД.

Ранее 52-летний житель Ростовской области уже был судим за оборот наркотиков. Теперь он летел из Перу на родину транзитом через Амстердам и белорусскую столицу.

«Оперативную информацию о возможном прибытии трафикера из Латинской Америки наркоборцы получили накануне», — уточнили в МВД.

При досмотре ручной клади у подозреваемого обнаружили более 140 граммов белого вещества в банке от косметической присыпки. Экспертиза показала, что в составе содержится кокаин. Емкость была основательно упакована, как на заводе.


Фото: пресс-служба МВД

«Также изъято удостоверение члена международной ассоциации полицейских, подлинность которого вызывает сомнение, поскольку к службе в правоохранительных структурах мужчина никакого отношения не имел», — сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров). Санкция статьи — от 8 до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.

О мужчине известно, что он руководит созданным им же благотворительным фондом.

 
 
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