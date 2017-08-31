Лукашенко: надо готовить тех специалистов, которые сегодня востребованы

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Все больше молодых людей осознают, что профессиональное образование — это престижно и перспективно, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Минского государственного автомеханического колледжа имени академика М.С. Высоцкого.

В День знаний 1 сентября Лукашенко посетил Минский государственный автомеханический колледж имени Высоцкого. Здесь ему доложили о развитии системы профессионального образования в Беларуси.

"Главный ресурс любого предприятия — это не оборудование, каким бы современным и высокотехнологичным оно ни было. Главный ресурс — это люди. Рабочий-профессионал никогда не останется без дела. Он будет востребован всегда. И спрос на таких специалистов постоянно растет", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что сегодня все больше молодых людей осознают, что профессиональное образование — это престижно и, самое главное, очень перспективно. Ежегодно более трети выпускников школ выбирают лицеи и колледжи в качестве первой ступени профессионального, карьерного роста. Все необходимые условия для этого созданы, отметил президент.

Лукашенко привел в пример Минский государственный автомеханический колледж . В учреждении есть новейшие лаборатории, автодром, станция технического обслуживания. За годы работы из стен колледжа вышли 24 тысячи специалистов. "Вдумайтесь только — 24 тысячи! Многие бывшие выпускники стали руководителями производств, учеными, крупными специалистами в области машиностроения и видными государственными деятелями", — обратил внимание белорусский лидер.

Вузы должны прислушиваться к экономике

Глава государства обратил внимание, что на Республиканском педагогическом совете было принято решение при наборе в университеты отдавать приоритет выпускникам учреждений профессионально-технического и среднего специального образования — тем, кто попробовал "на зуб" будущую профессию. "Пройдите эту ступень своего образования достойно. Если вы захотите учиться в вузах, у вас будет такое преимущество", — заявил он.

Президент напомнил, что уже заявлял о том, что образование должно ориентироваться на потребности экономики.

"Надо готовить тех специалистов, которые сегодня востребованы в нашей жизни. Достичь успеха в условиях жесткой конкуренции наша страна сможет лишь сконцентрировав весь интеллектуальный ресурс на создании высокотехнологичных, наукоемких предприятий и инновационных отраслей", — убежден Лукашенко.



© Фото: пресс-служба главы государства Президент Беларуси выступает перед учащимися автомеханического колледжа в Минске

По словам президента, жизненно необходимо обеспечить квалифицированными работниками такие сферы, как строительство, перерабатывающая промышленность и машиностроение.

"Это перспективные отрасли, и мы будем их развивать, а значит, и вы будете востребованы. Причем нам нужны не просто рабочие руки, нам нужны мастера своего дела, которые своими руками будут создавать детали, узлы, механизмы — конкурентоспособные товары завтрашнего дня", — сказал глава государства.

Супермашины смогут освоить только суперспециалисты

Лукашенко рассказал, что недавно познакомился с новым комбайном "Полесье". "Хорошая техника, ничем не уступает импортным аналогам. Но нам надо, чтобы она не просто не уступала, а превосходила технику наших конкурентов. Суперкомбайн! А также супергрузовик, трактор, электромобиль, при том самые современные. Идеи и наработки у наших конструкторов есть, но, чтобы они приобрели реальные очертания, нужны грамотные рабочие, люди, преданные своему делу", — констатировал он.

В подготовке таких кадров ведущая роль отводится профессионально-техническому и среднему специальному образованию, считает белорусский президент.

"Мы рассматриваем его как школу формирования профессионала, гражданина, патриота. Ведь рабочий человек, как никто другой, ценит достижения своего коллектива, предприятия, своей страны. Ценит мир и благополучие. Потому что это рабочий человек, он не бандит, и ему нужны мир и спокойствие для того, чтобы работать. Он каждый день вкладывает мастерство, талант и душу в создание национального богатства. Уверен, что и ваши способности, упорство и целеустремленность будут направлены на созидание", — заявил глава государства.



© Фото: пресс-служба президента Александр Лукашенко посетил Минский государственный автомеханический колледж 1 сентября 2017 года

При этом задача преподавателей заключается не только в подготовке специалистов, но и в воспитании гармоничной личности, настоящего рабочего человека, подчеркнул глава государства.

"Это благородная миссия и вместе с тем большой труд и большая ответственность. Обучая молодежь, вы закладываете основы будущего нашей страны. Лучшее признание мастерства наставника — успехи его учеников. Убежден, что ваш опыт, энтузиазм и стремление к самосовершенствованию послужат достойным примером для подрастающего поколения", — резюмировал Лукашенко.

Президент пожелал воспитанникам колледжа продуктивного и насыщенного учебного года, а преподавателям — как можно больше поводов для гордости за достижения их подопечных.

Что показали президенту в колледже?

Минский государственный автомеханический колледж является филиалом Республиканского института профессионального образования. Это одно из старейших учреждений среднего специального образования в Беларуси. История колледжа началась в 1945 году и тесно связана с развитием Минского автомобильного завода. С 1945 по 2017 год в заведении подготовлено более 24 тысяч специалистов по 14 специальностям для предприятий автотракторостроения. Многие из выпускников стали организаторами производств, учеными, специалистами в области машиностроения и видными государственными деятелями.

Колледж расположен в непосредственной близости от Минского автомобильного завода.



© Sputnik Егор Еремов Минский автомобильный завод

Сейчас в нем обучается около 1,3 тысячи человек, причем основная масса учащихся — юноши. Девушек на весь колледж насчитывается около 10 человек. Больше всего здесь учащихся из Минска и Минской области — 85-87%.

Одно из главных подразделений учебного заведения — ресурсный центр, который в пятницу посещает глава государства. Именно в нем установлено лучшее в стране оборудование для подготовки автомехаников. Ресурсный центр состоит из трех классов по подготовке и нескольких лабораторий.

В целом обучение в колледже длится три года и шесть месяцев или два года и семь месяцев в зависимости от того, после какого класса пришел учиться выпускник. Практику студенты проходят как на ведущих госпредприятиях, так и на частных.

В этом году самый высокий конкурс в колледже был на специальности "автосервис" и "техническая эксплуатация автомобилей", на одно место претендовало около двух абитуриентов.