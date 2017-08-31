Актриса Анна Хитрик переезжает в Израиль

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Белорусская группа Sounduk даст прощальный концерт в связи с переездом солистки коллектива Анны Хитрик в Израиль, сообщается в пятницу в официальных сообществах музыкального коллектива.

Актриса Купаловского театра Анна Хитрик с 2005 года была солисткой группы "Детидетей", а с 2010 года создала новый проект — Sounduk. Как стало известно в пятницу, коллектив скоро прекратит свое существование.

"Этой осенью группа Sounduk даст последний — прощальный концерт (в ближайший сезон так точно). Все просто: наш друг, вдохновитель и солистка группы Аня Хитрик с семьей уезжает на ПМЖ в Израиль", — написали в сообществах группы в социальных сетях.

Документы на возможность переезда семья Хитрик подавала еще в 2015 году, поэтому новость для близких певицы и актрисы не стала неожиданной.

"Все это сложно и достаточно неожиданно. Каждая мама на моем месте сделала то, что мы делаем. Меня спрашивают: "Чем ты будешь там заниматься?" Я не думаю об этом! Главное, что там будут делать для моего ребенка!" — прокомментировала событие сама Хитрик.

Артистка заверила, что песни — это ее душа, которой лишиться невозможно. Пообещала она вскоре и новые роли.

Последний концерт группы состоится в день рождения Sounduk — 2 октября на сцене Купаловского театра.