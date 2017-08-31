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Наркотрафикер с удостоверением полицейского задержан в минском аэропорту
01.09.2017 14:35 — Новости Общества | БДГ
Задержанный оказался 52-летним гражданином России, направлявшимся из Перу через Амстердам и Минск к себе на родину.
По данным белорусских оперативников, он ранее был судим за наркоторговлю, а рейс из Латинской Америки через Беларусь осуществлял не впервые, передает
Задержание наркотрафикера проводилось 30 августа сотрудниками МВД вместе с таможенниками и пограничниками службы Национального аэропорта Минск.
При досмотре ручной клади у подозреваемого обнаружено свыше 140 граммов вещества белого цвета, в котором впоследствии был обнаружен кокаин. Наркотин был основательно упакован в банку от косметической присыпки.
При задержанном было удостоверение члена международной ассоциации полицейских, подлинность которого вызывает сомнение, поскольку к службе в правоохранительных структурах он никакого отношения не имел.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров»).
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Задержанный оказался 52-летним гражданином России, направлявшимся из Перу через Амстердам и Минск к себе на родину.
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