Бойцы внутренних войск показали своего питомца - рысь Феникса

В войсковой части 3214 Внутренних войск МВД рассказали, как обживает вольер новый самец рыси. Напомним, это животное считается символом подразделения, и летом его купили в России на смену умершим ранее сородичам. Подробности сообщает «СБ Беларусь Сегодня».



Фото: Александр Стадуб, sb. byм

«Видите, делаем настил, комфортный для рыси, устанавливаем лазы и когтеточку», — рассказал главный идеолог войсковой части Александр Бражицкий.

Хищника по кличке Феникс (кратко Феня) привезли сюда в июле из российского зверохозяйства Московской области. Офицеры купили животное за свои деньги. Сколько отдали — не рассказывают.

Поначалу, правда, разгорелся скандал, когда спецназовцы поинтересовались у Минлесхоза, как отловить пару особей из естественной среды. Но потом бойцы пообещали: диких особей они брать не будут .

«В нашей стране рысей никто не продает, в России — да. Так вот: мы купили его, чтобы привлечь внимание к сохранению вида, — Министерство природных ресурсов в своей статистике показывало, что в стране у нас осталось 500 особей рыси. К тому же рысь — символ спецназа», — объяснил изданию «СБ Беларусь Сегодня» Александр Бражицкий.



Фото: Александр Стадуб, sb.by

Для переезда Феникса в Беларусь были получены разрешения в Министерстве природных ресурсов и Академии наук; он прошел полное обследование и привит.

Хищнику всего 4 месяца, а он уже весит 5 кг. Поначалу его кормили козьим молоком и специальными смесями, а теперь в день он съедает по 500−600 граммов говядины и две мыши. Через пару лет рысь будет весить уже 25−30 кг.



Фото: Александр Стадуб, sb.by

«Пока у него „буфетный“ период кормления — когда он захотел, тогда и кормим, — рассказывают в части. — И поведение у него, как у кошки. Независимый, любопытный, ласковый и спать любит. В целом он дружелюбный ко всем, нравятся ему больше женщины, а детей вообще сильно любит».



Фото: Александр Стадуб, sb.by

Говорят, рысь ладит с котами, которые живут на территории части — но быстро утомляются от игры с хищником. Феникс отзывается на кличку, но дрессуре не поддается, да и дрессировать его не собираются. Хотя, как обычный кот, гоняется за лазерной указкой и забавляется с мягкими игрушками.

«Мы очень заботимся о Фениксе и уже очень любим его. Надеемся, и он нас», — рассказали в части.