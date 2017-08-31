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Солодуха, Лазарев и Зара: как звезды поздравили детей с 1 сентября
01.09.2017 15:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен — Sputnik. Артисты – такие же родители, как и все: они волнуются и радуются за своих детей не меньше, когда те отправляются в школу за новыми знаниями.
Многие звезды уже успели похвастаться в социальных сетях, как побывали со своими сыновьями и дочками на школьных линейках.
В Instagram Александра Солодухи появилось фото, на котором он, ослепительно улыбаясь, радуется со своей шестилетней дочерью Варварой первому походу в школу.
"С 1 сентября, доченька!", – подписал снимок певец.
На фото у певца микрофон в руке – он выступал на школьном концерте для всех учеников минской школы.
В первый класс отправила дочь Евангелину украинская певица Светлана Лобода.
"Мы пошли в первый класс. Слезы на глазах. Пусть ангелы оберегают наших деток", – написала она в Instagram.
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