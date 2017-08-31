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Солодуха, Лазарев и Зара: как звезды поздравили детей с 1 сентября

01.09.2017 15:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 сен — Sputnik. Артисты – такие же родители, как и все: они волнуются и радуются за своих детей не меньше, когда те отправляются в школу за новыми знаниями.

Многие звезды уже успели похвастаться в социальных сетях, как побывали со своими сыновьями и дочками на школьных линейках.

В Instagram Александра Солодухи появилось фото, на котором он, ослепительно улыбаясь, радуется со своей шестилетней дочерью Варварой первому походу в школу.

"С 1 сентября, доченька!", – подписал снимок певец.

С 1 сентября, доченька!

Публикация от Александр Солодуха (@alexander_solodukha) Сен 1 2017 в 12:35 PDT

На фото у певца микрофон в руке – он выступал на школьном концерте для всех учеников минской школы.

В первый класс отправила дочь Евангелину украинская певица Светлана Лобода.

"Мы пошли в первый класс. Слезы на глазах. Пусть ангелы оберегают наших деток", – написала она в  Instagram.

Мы пошли в первый класс. Слезы на глазах.. Пусть ангелы оберегают наших деток

 
Теги: Минск
 
 
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В соцсетях уже появились снимки счастливых отцов Александра Солодухи и Дениса Курьяна со школьных линеек.

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