Солодуха, Лазарев и Зара: как звезды поздравили детей с 1 сентября

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Артисты – такие же родители, как и все: они волнуются и радуются за своих детей не меньше, когда те отправляются в школу за новыми знаниями.

Многие звезды уже успели похвастаться в социальных сетях, как побывали со своими сыновьями и дочками на школьных линейках.

В Instagram Александра Солодухи появилось фото, на котором он, ослепительно улыбаясь, радуется со своей шестилетней дочерью Варварой первому походу в школу.

"С 1 сентября, доченька!", – подписал снимок певец.

С 1 сентября, доченька! Публикация от Александр Солодуха (@alexander_solodukha) Сен 1 2017 в 12:35 PDT

На фото у певца микрофон в руке – он выступал на школьном концерте для всех учеников минской школы.

В первый класс отправила дочь Евангелину украинская певица Светлана Лобода.

"Мы пошли в первый класс. Слезы на глазах. Пусть ангелы оберегают наших деток", – написала она в Instagram.