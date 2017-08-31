Почему зевота заразительна: ученые нашли ответ

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) смогли объяснить, почему человеку сложно сдерживать зевоту, если рядом уже кто-то зевнул, соответствующее исследование опубликовано в издании Current Biology.

"Заразительность" зевоты не секрет: как только рядом кто-то зевает, это же хочется сделать и многим из нас. Причины такого феномена долгое время вызывали споры в научной среде, однако сейчас ученые приблизились к получению ответа.

Исследователи из Великобритании пришли к выводу, что зевота часто автоматически запускается примитивными рефлексами первичной моторной коры головного мозга, которая лежит в первой извилине лобных долей и отвечает за моторику.

Доказали исследователи и то, что при попытках сдержать возникающую зевоту желание зевнуть только увеличивается.

Несмотря на кажущуюся несерьезность исследования, открытие этого механизма приближает ученых к разгадке так называемых эхофеноменов, которые связаны с повышенной возбудимостью головного мозга и могут приводить к эпилепсии, деменции, аутизму и другим расстройствам.

Впереди ученых ждет изучение связи между двигательной возбудимостью и происходящими действиями между нейронами мозга.