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Почему зевота заразительна: ученые нашли ответ
01.09.2017 15:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен — Sputnik. Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) смогли объяснить, почему человеку сложно сдерживать зевоту, если рядом уже кто-то зевнул, соответствующее исследование опубликовано в издании Current Biology.
"Заразительность" зевоты не секрет: как только рядом кто-то зевает, это же хочется сделать и многим из нас. Причины такого феномена долгое время вызывали споры в научной среде, однако сейчас ученые приблизились к получению ответа.
Исследователи из Великобритании пришли к выводу, что зевота часто автоматически запускается примитивными рефлексами первичной моторной коры головного мозга, которая лежит в первой извилине лобных долей и отвечает за моторику.
Доказали исследователи и то, что при попытках сдержать возникающую зевоту желание зевнуть только увеличивается.
Несмотря на кажущуюся несерьезность исследования, открытие этого механизма приближает ученых к разгадке так называемых эхофеноменов, которые связаны с повышенной возбудимостью головного мозга и могут приводить к эпилепсии, деменции, аутизму и другим расстройствам.
Впереди ученых ждет изучение связи между двигательной возбудимостью и происходящими действиями между нейронами мозга.
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Зевота так "заразна" из-за примитивных рефлексов человеческого мозга.
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