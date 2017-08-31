Первый звонок ни с чем не сравнишь. Особенно если он действительно первый в жизни. 1 сентября на линейках все первоклашки страны, конечно же, самые милые, а их мамы — самые красивые. TUT.BY сходил 1 сентября в минскую гимназию № 50 и представляет вам девять самых красивых мам и их стильных детей.

Надежда Быстрая с сыном Назарием





— У нас новый этап в жизни. Очень волнительно и тревожно. Во взрослую жизнь отпускаем. Назарий, когда утром завтракал, спросил, будем ли мы так все собираться семьей, когда он поступит в институт.

Найти одежду в школу ребенку было сложно: хотелось, чтобы было стильно и по размеру ему подходило. А букет вот заказали специально.

Татьяна Рогач с дочерью Алиной





— Мы заранее готовились к школе, поэтому волнение было не таким сильным. Но в любом случае эмоциональный момент: в первый раз — в первый класс. Сама я собралась сегодня быстро — минут за 15−20. Честно, я все время так стараюсь хорошо выглядеть. Алину уже дольше собирали: пока наряд выбрали, пока волосы накрутили.

Алена Матусевич с сыном Александром





— Это очень волнительный день для любой мамы, в том числе и для меня. Хочется какой-то уверенности, что все у него получится, что все будет легко и ему будет интересно учиться.

Свой наряд сегодня я выбрала достаточно быстро. Как и у любой работающей мамы, времени на это не очень много. Главным было — одеть первоклассника, выбрать ему форму. Но сейчас выбор большой, и у нас все получилось достаточно быстро.

Александра Вечер с сыном Стасом





— Мы на линейку быстро собрались, потому что заранее подготовились. Конечно, волновались. Первый класс — у ребенка новый этап в жизни.

Юлия Котельникова с сыном Севой Дрофа





— У моих детей разница в возрасте десять лет. Наверное, немножко страшно начинать опять все сначала, с первого класса. Надеюсь, что все будет хорошо.

Что надеть на линейку, недолго решала, специально ничего не покупала, посоветовалась с дочкой: думали — пошикарнее или попроще. Выбрали пошикарнее. Ребенку одежду на 1 сентября купили быстро: в один день костюм и туфли, во второй — рубашку.

Екатерина Морозова-Шалак с дочкой Дарьей





— Мы были готовы к школе заранее. Есть старший ребенок, поэтому я подготовленная мама. Подбирали наряд для дочери все лето: то там, то здесь присматривали. А я спонтанно решила, что надеть. Все-таки это праздник ребенка. Но, конечно, день для меня чувствительный, романтичный, поэтому я в таком романтичном сегодня наряде.

Первоклассница Майя Матюкова с мамой





— Долго готовились к линейке. Нам нужны были банты большие, дочка заказала две косички. Еще она сама сделала подарок учительнице: нарисовала и подписала открытку.

Я тоже долго собиралась и волновалась, хотя уже не в первый раз веду ребенка в школу. Вчера солнышко засветило, и я решила, что надо тоже нарядной быть, красивой. Для меня это тоже праздник, поэтому я сегодня в белом.

Ольга Разумовская с дочерью Полиной





— Когда мы сюда шли, дочь всю дорогу что-то болботала. Все, что видела, проговаривала: солнышко светит, котик гуляет. Обычно она очень молчаливая. А тут мой ребенок такой веселый. В метро сегодня нам даже место уступили. Как только увидели, что идет такое маленькое чудо с небольшим цветочком — сразу понятно, что в первый класс.

Наряд она себе выбрала сама. Мы зашли в ЦУМ, взяли шесть или семь платьев и остановились на одном. Как я себе наряд выбрала? Открыла шкаф, посмотрела, думаю, надо быть солнечной, позитивной, поэтому в желтеньком сегодня.

Антонина Боркова с дочерью Ядей





— Конечно, мы сегодня волновались: первый ребенок и первый класс. Я проснулась с мыслями, чтобы праздник удался и ребенку все понравилось. Наряд для дочери выбирали вместе и долго. Купили то, что ей понравилось. Сама сегодня пришла на линейку в том, что было самым нарядным.