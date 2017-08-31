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Ученые назвали дату появления новой звезды возле Земли

01.09.2017 16:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 сен — Sputnik. Новая звезда появится в Солнечной системе, к такому выводу пришли ученые миссии Gaia по итогам исследований.

Gaia занимается составлением каталога о положениях и перемещениях звезд нашей галактики — Млечного пути. Сейчас исследователи оказались на грани сенсационного открытия: через определенный срок в Солнечной системе появится новая звезда.

Ученые назвали дату появления новой звезды возле Земли
© Фото: NASA
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Как следует из последних расчетов исследователей, через 1,3 миллиона лет в Солнечную систему войдет новая звезда — оранжевый карлик Gliese 710, а от Солнца ее будет отличать порядка 16 тысяч астрономических единиц — расстояние в рамках нашей системы огромное.

Из-за приближения новой звезды к Солнцу ученые ожидают возникновение гравитационного возмущения орбит небесных тел в облаке Оорта, находящегося на "окраине" Солнечной системы. Возможно, некоторые кометы и астероиды из этого облака продвинутся вглубь системы.

Как отразится это на нашей планете — пока не известно. По предварительным расчетам астрономов, Земля погибнет в течение нескольких миллиардов лет, однако факт появления новой звезды может ускорить этот процесс.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным исследователей, новая звезда может появиться в пределах Млечного пути в течение 1,3 миллиона лет.

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