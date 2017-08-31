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Эра милосердия: Брестский суд пожалел бабушку-предпринимательницу
01.09.2017 16:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен — Sputnik. Экономический суд Брестской области решил не наказывать 81-летнюю жительницу Кобринского района, которая занималась незаконной предпринимательской деятельностью – бабушка торговала в Кобрине кофе.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как следовало из документов, поступивших в суд из налоговой инспекции по Кобринскому району, бабушка успела продать три пачки кофе на общую сумму 29 рублей.
При этом доход от указанной деятельности не установлен, подчеркнули в пресс-службе экономического суда Брестской области.
Суд пришел к выводу, что в действиях бабушки содержится состав правонарушения, установленного ч. 1-1 ст. 12.7 КоАП Беларуси – предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации. Санкция этой статьи предусматривает штраф до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения.
Однако, учитывая характер нарушения, а также принимая во внимание обстоятельства его совершения и личность правонарушителя – гражданке исполнился 81 год, – суд освободил ее от ответственности.
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Бабушка незаконно наторговала кофе на 29 рублей, однако с учетом возраста правонарушителя, а также других обстоятельств суд освободил 81-летнюю гражданку от...
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