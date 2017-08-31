Минчанина, который снял штаны во время репетиции парада, приговорили к двум годам колонии

Павла Труханова признали виновным в хулиганстве и насилии в отношении сотрудника милиции. Сами потерпевшие претензии к 33-летнему минчанину не имели.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В пятницу, 1 сентября, суд Центрального района Минска вынес обвинительный приговор. Ближайшие два года Павел Труханов проведет за решеткой, его приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

— Обвиняемый признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом. Кроме того, он признан виновным в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, — говорится в официальном сообщении , размещенном на сайте Верховного суда.

Павел Труханов осужден по двум статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст. 339 УК «Хулиганство» и ст. 364 «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Накануне прокурор просил назначить мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в июне минчанин Павел Труханов во время репетиции парада мужчина выбежал на проезжую часть на улице Орловской и снял сразу штаны перед военной техникой, а затем и трусы. Когда инспектор ГАИ Борис Клещенко подошел к нарушителю и стал с ним разговаривать, Труханов ударил его по лицу . Освидетельствование показало, что в момент происшествия, у Труханова было 2,8 промилле алкоголя.

Сами потрепавшие не имели никаких претензий к пьяному минчанину, исков не выставляли. Потерпевшая Галина Платонова просила при назначении наказания учитывать тот факт, что Труханов женат, у него растет полуторагодовалая дочка. Женщина предложила вместо лишения свободы его оштрафовать и отпустить.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.