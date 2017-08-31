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Тройное заказное убийство на Алибегова: заседание суда пройдет 4 сентября
01.09.2017 16:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен — Sputnik. Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела о тройном убийстве на улице Алибегова в Минске назначено на 4 сентября, сообщила Sputnik в пятницу пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.
© Sputnik / Анна Нефедова
Приговор по данному делу Мингорсуд вынес весной 2017 года.
"В понедельник 4 сентября в 10:00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда начнет рассмотрение уголовного дела", — сказала Ляскова.
Во время первого рассмотрения данного уголовного дела в Минском городском суде прокурор Наталья Петровская запросила для Жильникова и Сухарко исключительную меру наказания — смертную казнь, для
При вынесении приговора Мингорсуд не назначил обвинение, которое просила прокурор, — смертную казнь для двоих обвиняемых и 15 лет для их подельницы, им были назначены пожизненное заключение и 12 лет лишения свободы соответственно. Стороны в апелляционном порядке обжаловали приговор.
Впоследствии ВС отменил приговор Минского городского суда всем троим и отправил дело на новое рассмотрение.
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