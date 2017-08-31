Тройное заказное убийство на Алибегова: заседание суда пройдет 4 сентября

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела о тройном убийстве на улице Алибегова в Минске назначено на 4 сентября, сообщила Sputnik в пятницу пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова.



© Sputnik / Анна Нефедова Дело о тройном убийстве: прокурор снова просит расстрел

Приговор по данному делу Мингорсуд вынес весной 2017 года. Признанные виновными в совершении убийств с особой жестокостью трех человек 44-летний Александр Жильников и 23-летний Вячеслав Сухарко были приговорены к пожизненному сроку, 27-летняя минчанка, воспитатель и бывшая активистка БРСМ Алина Шульганова — к 12 годам. Она была признана виновной в том, что, желая отомстить своему бывшему любовнику, наняла Жильникова и Сухарко для того, чтобы они нанесли тяжкие телесные повреждения бывшему бойфренду и его новой любовнице.

"В понедельник 4 сентября в 10:00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда начнет рассмотрение уголовного дела", — сказала Ляскова.

Во время первого рассмотрения данного уголовного дела в Минском городском суде прокурор Наталья Петровская запросила для Жильникова и Сухарко исключительную меру наказания — смертную казнь, для Шульгановой — 15 лет лишения свободы . 22-летний Сухарко свою вину признал полностью и в самом начале судебного разбирательства попросил суд назначить ему смертную казнь .

При вынесении приговора Мингорсуд не назначил обвинение, которое просила прокурор, — смертную казнь для двоих обвиняемых и 15 лет для их подельницы, им были назначены пожизненное заключение и 12 лет лишения свободы соответственно. Стороны в апелляционном порядке обжаловали приговор.

Впоследствии ВС отменил приговор Минского городского суда всем троим и отправил дело на новое рассмотрение.