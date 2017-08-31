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Житель Витебска получил 9,5 года лишения свободы за выращивание конопли

01.09.2017 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель Витебска за выращивание конопли осужден на 9,5 года лишения свободы с конфискацией имущества, сообщил заместитель начальника отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры области Виталий Сузанский.

В 2016 году на заброшенном поле возле одной из деревень в Витебском районе 26-летний мужчина посадил более 40 кустов конопли. Часть урожая он высушил, измельчил и упаковал в полиэтиленовый бочонок и пакет, которые планировал сбыть в Витебске.

Информация об этом попала в правоохранительные органы, и на подъезде к областному центру мужчину ждала милиция. Требование остановиться молодой человек проигнорировал и решил скрыться. Во время автомобильной погони он попытался избавиться от вещественных доказательств, выкинув их из окна машины.

Однако это ему не помогло. В целом у мужчины изъяли, в том числе по месту регистрации, более 2,5 кг конопли.

Приговор вступил в силу. Ранее проблем с законом у витеблянина не было, хотя в кругу его знакомых были личности, осужденные за аналогичные преступления.

 
Теги: Витебск
 
 
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