В Могилеве 16-19-летние ребята устраивали самосуд над теми, кого подозревали в педофилии

Летом 2015 года по Могилеву прокатилась волна нападений на мужчин. Оказалось, компания парней отслеживала земляков в интернете, казавшихся им подозрительными — а точнее, педофилами. Таких людей находили и «воспитывали». На тропу войны выходили «стаями». Парни верили, что вершат правое дело. В итоге сами предстали перед судом, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

Все началось с обращения в милицию могилевчанина Анатолия К. Мужчина, у которого было разбито лицо, порвана одежда, объяснил: его избили незнакомцы. Вскоре выяснится: эпизод не единичный. Лишь после того как удалось установить личность одного из подозреваемых в серии нападений, прояснились мотивы их поведения.

17-летний Иван Лычков к движению «очистим родной город от грязи под названием «извращенцы» примкнул по совету друга:

— Он сказал, что в сети появилась группа «Модный приговор», задача которой — поимка педофилов. Как это происходит, что они делают с извращенцами, я не интересовался. Но идея понравилась, решил сходить на «сходку».

Встречу назначили в центре города, у драмтеатра. Собралось на нее около 20 парней. Знали, вскоре тут появится мужчина, который, по их данным, очень любит «маленьких девочек». Один из борцов по кличке Зверь распределил роли: где кому сидеть в засаде.

Земляка, которого выследили, били толпой: по рукам, ногам, лицу. «Воспитательный» процесс снимали на камеру в телефоне, чтобы после выложить в сеть.

Леша Коркин в «Модный приговор» тоже вступил по приглашению приятеля. Взял прозвище Леша Свет. Тоже верил, что творит благо, «очищая Могилев от подонков». Не радикально, конечно. Мысли кого-то придушить у них не было. Но «поговорить по душам» хотели с каждым, ведущим себя «аморально».

К каждой следующей встрече план не менялся: избиение, запись на видео. 17-летний Антон Корешев из «Модного приговора» впоследствии расскажет: одного из предполагаемых педофилов они разукрасили в прямом и переносном смысле слова. Избив, разрисовали его тело маркером, написав, кем его считают.

Надо сказать, что у молодых людей, якобы преследующих благородные цели, ники в сети были далеко не самые позитивные: Костя Клык, Юля Мясо.

16-летний Вадим Гульков, успевший поучаствовать в нескольких «акциях», признался: они не просто наказывали тех, кто, по их убеждению, неправильно живет. Администратор группы выкладывал в сеть фото и видео «позорников», предварительно заретушировав «причинные места». А после требовал с тех деньги за удаление материалов со странички, доступ на которую имел любой человек.

Вдохновленные участники группы активничали все больше. Вот только многие из них даже не подозревали, что воюют не с педофилами. Их жертвы — обычные мужики, виновные лишь в том, что слишком падки на женские прелести.

Из показаний потерпевшего Анатолия К.:

— На улице ко мне подошла девушка лет 18. Объяснила: приехала из Минска, скучает, предложила уединиться с ней в роще. Я отказался. А вскоре заметил неподалеку подозрительных парней, которые явно за нами наблюдали. Для перестраховки приятелю позвонил, дескать, что-то странное в моем дворе творится. Уйти не успел. Хлопцы — их было человек 15 — налетели на меня, избили, обозвали педофилом.

Анатолий божился: никогда не писал в соцсетях малолеткам и тем более не предлагал им интимные услуги. А вот Петр Б. не скрывал: с некой Катей познакомился именно в сети. Согласился встретиться. Она ему глянулась, а на вид ей было лет 18−20:

— При встрече выяснилось — Кате всего 16. Но мы ничего предосудительного не делали, просто гуляли. Она, поговорив с кем-то по телефону, предложила спуститься на набережную реки. Там на меня и напала толпа ребят, лица которых были скрыты медицинскими масками.

В ходе следствия «охотники на педофилов» утверждали: они думали, что наказывают тех, кого надо. Дескать, лично видели переписку этих мужиков в соцсетях с девочками и то, что они предлагали встретиться для любовных утех.

Последователей у «борцов» было немало. Группа делилась на отряды, которые действовали не только в Могилеве, но и в других городах страны. 18-летний Гриша Пантюхов, бывший в паре с минчанкой Юлей с характерным прозвищем Мясо, рассказывает так:

— Я пиарил наше движение в соцсетях. После Юля предложила создать в Могилеве спецотряд, который будет вести переписку с фейковых страниц в интернете, отслеживать педофилов, а затем встречаться с ними для «профбесед».

Физическую силу изначально договорились применять лишь в крайних случаях. Но всякий раз, когда парни встречали — на их взгляд — извращенца, срабатывал стадный инстинкт: стоило ударить одному, и к избиению присоединялись остальные.

Уже через месяц, признается Гриша, их группа в соцсетях насчитывала около 14 тысяч подписчиков из разных уголков страны. В Могилеве на разборки с педофилами одновременно приходило до 90 человек! В основном ребята: школьники, учащиеся, студенты.

И юные девицы — для приманки. Одна из них, 16-летняя Рита Жилинская, так описывала свое участие:

— Как-то мы с подружкой в городе встретили знакомых парней. Те рассказали, что ловят педофилов, предложили пойти с ними. Мужчину, которого они били, я видела впервые. Но ребята убедили: он переписывался с малолеткой, предлагал ей интим. После они уже от моего и Таниного имени создали в интернете фейковые странички, где значилось, что нам по 14, 15 лет. Показывали скриншоты переписок с мужчинами, которые вели от нашего имени. Не могу утверждать, что встречалась с теми, кто мне писал. У меня ведь не было доступа к собственной страничке, так что впервые я видела «кавалеров» лишь при личной встрече. Никто из них на этих встречах не трогал меня, даже разговоров о сексе не заводил.

Подруга Риты Таня тоже каялась: приманкой была, но мужчины, к которым она ходила на свидания, к ней не приставали.

Ни один из пострадавших на самом деле и не был уличен ни в чем аморальном. А вот в отношении «молодцев», устроивших самосуд, по словам заместителя начальника Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета подполковника юстиции Алексея Сенькова, возбудили уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Злостное хулиганство».

В итоге каждый из парней получил по 1,5 года ограничения свободы без направления в тюрьму.

Ирина Барановская, психолог высшей категории Могилевской областной психиатрической больницы:

— Едва ли ребята, сбившиеся в «стаю», на самом деле преследовали благородную цель — защитить девочек. Скорее, желание поднять собственную самооценку, возвыситься в глазах других. Выходя на тропу войны группами по 20−50 человек, они прекрасно осознавали свое превосходство над соперником. Нельзя упускать из виду и тот факт, что ребята, творящие самосуд, — подростки. Энергии — через край, но вместо того чтобы направить ее в мирное русло, на занятия спортом, например, они выплескивали скопившийся негатив на окружающих.

Возможно, кто-то из них изначально верил, что совершает благое дело. Но такие уже после первой пробной «акции» выходили из группы. Оставались те, для кого агрессия — норма, кто, вероятно, вырос в неблагополучных семьях. Ведь адекватные родители едва ли не заметят, что их чадо часами просиживает в интернете, чатится в какой-то деструктивной группе, явно негативно действующей на неокрепшую детскую психику. Таких групп в сети, увы, немало. Так что мой совет мамам и папам: чаще общайтесь с детьми, интересуйтесь их увлечениями, ведь тот же интернет насколько облегчает и расцвечивает жизнь, настолько же может ее и искалечить.