В 120-й школе Минска в Заводском районе работает самый молодой директор в столице — Денис Гордиюк. Ему 30 лет и уже третий год он занимает этот пост, хотя начинал с отработки по распределению на должности учителя физкультуры. Мы сходили 1 сентября на линейку к самому молодому директору школы и узнали, за что его ценят коллеги и ученики.





От физрука до директора школы — за 6 лет

К линейке молодой директор просыпается рано. В 7 утра мы приезжаем почти к кольцевой домой к Денису. Не спит в это время жена Юля и дети Ульяна и Влад.

— Я родился в Кобрине, отучился в брестском университете на педагога, после распределения работал учителем физкультуры в 92-й школе. Изначально хотелось связать свою жизнь с силовыми структурами. Но как-то все завертелось, так и остался в образовании.



Семья живет в однокомнатной квартире — неподалеку от школы, где работает молодой директор.

Денис говорит, что именно директор школы № 92 Елена Ивановна рассмотрела потенциал нового работника и направляла парня в нужное русло. После участия в профессиональных конкурсах, по совету руководителя, Денис отучился на факультете переподготовки в минском педуниверситете на менеджера в сфере образования. Елена Ивановна всегда готова была поручиться за специалиста и говорила, что он будет управлять школой. Так и случилось.

В 2015 году Денис Гордиюк занял должность заместителя директора школы № 92, а через несколько месяцев стал директором в 120-й школе на Варвашени,4. Сложностей с управляющей должностью не возникло — помогали коллеги.



По утрам Денис готовит себе и детям завтрак.

— Мне повезло с моими замами, которые курируют учебную работу. Я консультируюсь с ними, у меня нет такого «Как я сказал, так и будет». Стараюсь руководствоваться разными точками зрения. Тем более нашему заместителю директора по учебной работе очень доверяю — у нее большой стаж работы именно в этой школе.

Молодой директор говорит, что с каждым годом осваивается и многие вопросы решает быстрее. Учебный цикл повторяется и нарабатывается опыт работы с документами. Лучше складываются и отношения с коллегами.

— Первый год в коллективе присматривались друг к другу. Я не скажу, что было много нюансов, в принципе меня нормально восприняли. Они мне помогают и я им помогаю — поддерживаю инициативы и желание развиваться.

«Молодые учительницы не заигрывают, повода не даю»

Дома Денис самый обычный папа и примерный семьянин. С утра встает и готовит на себя и детей белковые коктейли — привычка здорового питания закрепилась еще когда тренировался в зале. Тут же прибегает пятилетний Влад и кричит сестре: «Ульяна, коктейли готовы!».





В это время Юля — жена молодого директора смотрит с детьми мультики и говорит нам, что относится к работе мужа в женском коллективе спокойно.

«У нас очень доверительные отношения. Бывает, конечно… Знаете, там иногда и 11 класс не выглядит на 11, поэтому иногда закрадывается мысль. Но повода на самом деле нет», — говорит супруга.

«А молодые учительницы со мной не заигрывают, я им повода не даю», — подтверждает Денис.





Кстати, Влад — старший ребенок в семье — в следующем году он пойдет в первый класс. Юля говорит, что нет желания вести его в 120-ю школу специально.

— Влад очень гордится папой и когда приходит в школу — чувствует себя, как дома. Поэтому нам не хотелось бы, чтобы у него сложилось впечатление, будто у него папа директор, значит ему все можно. Так что мы пойдем в другую школу.



Собирается на работу Денис сам, жена и дети лишь приходят попрощаться уже у порога.

В районе шепчутся: «О, смотри, директор пошел»

От дома до школы — совсем близко, можно дойти пешком за 10 минут. Отмечаем, что это очень удобно и хорошо.

«Ну как хорошо. Все вокруг тебя знают и шепчутся: „О, смотри, директор пошел“. Узнают в районе», — говорит Денис.



У молодого деректора Opel Vectra. Говорит, что на машину накопил, еще когда подрабатывал в студенческие годы.

Пока мы едем до школы, Денис рассказывает о том, что изменилось за эти пару лет пока он руководит учреждением. Например, увеличилось количество школьников. Когда пришел на работу в 2015 было 494 ученика, в этом году — 590.

«Мнение о школе меняется и детей приводят сюда даже из других микрорайонов», — говорит Денис.





С родителями молодой руководитель тоже легко нашел общий язык. На все вопросы на собраниях о том, куда расходуются средства, Денис предоставляет полный отчет. Признается, что родители и сами замечают, что именно меняется в школе.

Среди других изменений в скором времени по инициативе молодого директора в школе появятся профильные классы МЧС — с 8 и по 11-е. Со службой уже есть договоренность. Делается это для того, чтобы дети и дальше поступали учиться по этому направлению и, как считает директор, форма будет воспитывать школьников. Так же как и школьная форма в классическом деловом стиле.





Учителя о директоре: «Старается делать жизнь в школе интересной»

Мы подходим к школе и слышим, как уже настраиваются ведущие. Денис со всеми здоровается и раздает указания коллегам.

— Виктор Викторович, на каждой перемычке должен быть цветок. Этот мы вывешивали на солнце, чтобы он выжил. Надо его перевесить.





На линейке Денис участвует в любых вопросах — и организует правильное передвижение, и постройку родителей и детей, и разберется с воздушными шариками.

Пока с крыльца играют патриотичные песни «Мы — беларусы» вперемешку с заставкой из «Звездных войн» замечаем, как неподалеку собрались вкруг старшеклассницы и обсуждают молодого директора.

— Он очень классный! Он молодой и поэтому все поддерживает, инициативу проявляет. Когда у нас был старый директор, то мероприятий проводилось мало — дискотек и концертов почти не было и там никто не участвовал. Он быстро находит с нами общий язык. Мы его даже в соцсетях лайкаем.





Директор же ловит на линейке своего самого трудного подростка — восьмиклассника Леню.

«Вот один из моих подопечных, Он хороший! Что, Леня, уже усы начали расти за лето! Вот видишь и красивая форма, хотя бы так!», — говорит он школьнику, а тот стестенно убегает с одноклассниками.

Денис говорит, что здесь таких детей учится 8 человек и каждому необходимо внимание. Директор называет их не трудными, а говорит, что они специфические в основном из-за тех условий, в которых выросли. И чтобы в свободное время ребята были заняты, периодически приглашает их заниматься в тренажерный зал.





Кстати, во время линейки замечаем, как семья Дениса приезжает посмотреть на него. Это такая традиция — послушать папу на 1 сентября. Но Юля с детьми стоит в стороне у дерева и уезжает также незаметно, как и появляется, когда все заканчивается.

Когда школьники и родители расходятся на первый урок, узнаем мнение о директоре и у молодых учительниц.



Девушки преподают иностранный язык и тоже выделяют среди положительных качеств директора инициативу и отзывчивость.

— Он человечный и старается сплотить коллектив. До него у нас не было никаких совместных выездов, например. А для детей старается делать жизнь в школе интересной — как на уроках, так и на мероприятиях. Он соответствует своей должности: лидер и при этом очень корректный.

Учителя замечают, что многое изменилось по учебной и хозяйственной части, потому что директор активный. Например, в этом году, чтобы школа не казалось скучной, для малышей разрисовали батареи под карандаши.

— Кроме того, детей стало больше — в этом году у нас 3 первых класса по 26 человек, потому что престиж школы поднимается. И родители теперь чаще участвуют в жизни школы. В общем секрет в том, что надо давать дорогу молодым.



