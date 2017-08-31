Уникальное оборудование для лечения опухолей головного мозга без операций появилось в РНПЦ онкологии

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальное оборудование для лечения ряда опухолей головного мозга без хирургического вмешательства появилось в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом лучевой и комплексной терапии РНПЦ доктор медицинских наук Павел Демешко.

В Беларуси введен в эксплуатацию уникальный гамма-терапевтический комплекс (гамма-нож), который позволяет проводить лучевую терапию опухолей головного мозга. Речь идет о радиохирургии, которая в ряде случаев является альтернативой хирургии методикой.

Оборудование для Беларуси уникально. В стране это единственный аппарат, позволяющий выполнять очень точные вмешательства без хирургических манипуляций (трепанация черепа и т.п.) и связанных с ними рисков, процедура сопровождается меньшим числом осложнений.

Лечение проводится под местной анестезией и безболезненно для пациента, человек при этом ничего не чувствует. Голову пациента фиксируют с помощью навигационной рамки, после чего с точностью до миллиметра направляют гамма-лучи на опухоль, тем самым уничтожая злокачественные клетки. Процедура проводится один раз.

Лечение гамма-ножом показано в том числе пациентам с метастазами в головном мозге, некоторыми доброкачественными новообразованиями в случае невозможности проведения хирургического вмешательства.-0-