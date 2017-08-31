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Администрация Президента 5-8 сентября проведет приемы граждан в трех областях и Минске
01.09.2017 17:42 — Новости Общества | БелТА
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси 5-8 сентября проведет приемы граждан в Брестской, Витебской и Гродненской областях и Минске, сообщает БЕЛТА.
Администрация Президента продолжает на плановой основе осуществлять выездные приемы граждан в регионах. Эта работа позволяет не только узнать и решить вопросы, беспокоящие граждан, но и непосредственно осуществить мониторинг ситуации на местах.
Так, главный советник управления письменных и электронных обращений главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Мелешкевич Елена Александровна примет граждан 5 сентября в Сморгонском райисполкоме с 10.00 до 13.00.
6 сентября помощник Президента - инспектор по Брестской области Герасимов Василий Николаевич проведет личный прием граждан в Высоковском горисполкоме с 10.00 до 13.00.
В этот же день помощник Президента - инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич примет граждан в Зельвенском райисполкоме с 10.00 до 13.00.
Помощник Президента - инспектор по г.Минску Карпяк Владимир Валентинович проведет прием граждан 6 сентября с 13.00 до 16.00 в Администрации Московского района Минска.
6 сентября начальник главного идеологического управления Ильясевич Александр Иосифович проведет совместный прием граждан с председателем Брестского облисполкома Лисом Анатолием Васильевичем в Малоритском райисполкоме с 10.00 до 13.00.
8 сентября главный советник управления идеологии и информационной политики главного идеологического управления Марченко Наталия Михайловна примет граждан в Браславском райисполкоме с 10.00 до 13.00.
Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и по телефону администрации Московского района столицы (200-63-96).
В сентябре выездные приемы продолжатся.-0-
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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента Беларуси 5-8 сентября проведет приемы граждан в Брестской, Витебской и Гродненской областях и Минске,...
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