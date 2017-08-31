Николай Лукашенко пришел на школьную линейку 1 сентября

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко 1 сентября пришел на линейку по случаю Дня знаний в Острошицко-Городокскую среднюю школу, где он учится, сообщает БелаПАН .

Как ранее сообщал Sputnik, Николаю Лукашенко 31 августа исполнилось 13 лет . В этом году он пошел в седьмой класс.

В День знаний 1 сентября в Острошицко-Городокской средней школе, как и в большинстве белорусских школ, состоялась торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года. Она была назначена на 9 часов, дети и родители пришли за полчаса и сначала разошлись по классам.

Возле школы не было никакой особой охраны, разве что стояло несколько машин ГАИ на подъезде к самому Острошицкому Городку и иногда встречались милиционеры. В школу пускали всех, люди приходили семьями, с маленькими детьми. Вполне обычная для 1 сентября обстановка у школы и, главное, отсутствие охраны указывали на то, что президентского сына там нет.

"Однако Николай тоже пришел на линейку — вместе с одноклассниками сидел в кабинете белорусского языка и литературы. Учительница Ирина Данейко рассказывала детям об организационных вопросах. Коля улыбался. Охранник стоял в коридоре, проходящие мимо дети с ним здоровались, как, впрочем, со всеми взрослыми, которых встречали", — сообщает агентство.



© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН Николай Лукашенко на торжественной линейке в Острошицко-Городокской средней школе

"Коля часто приходит. Никто от этого не страдает. Ну, стоит охранник, пусть стоит. Думаю, наоборот, это хорошо, что младший Лукашенко здесь занимается — порядка больше", — рассказала мама одноклассницы сына президента.

В этом году в школе будет учиться 620 детей, сообщила на линейке директор Екатерина Махахей.

Линейка в школе была обычной — звенел первый звонок для первоклассников, дети читали стихи, пели песни и слушали гимн. Правда, не в записи, а в исполнении военного духового оркестра.

"Детям раздали шарики и флажки. Коле Лукашенко флажка не досталось. Не было у него в руках и букета. Его держал охранник, который стоял метрах в пяти от мальчика. Охранник с Николаем не разговаривал, периодически вел переговоры по телефону о том, как будет происходить выезд из школы", — передает агентство.

После линейки дети начали дарить цветы учителям. Николай взял букет у охранника и подарил директору. Затем вместе с другими учениками отправился в класс. Охранник остался с сотрудником ГАИ в коридоре.

Школа в Острошицком Городке была основана еще в 1863 году. В 1982-м здание достроили до трехэтажного. В 2009-м сделали капитальный ремонт, потратив более 9 миллиардов рублей (на то время около 3,2 миллионов долларов).