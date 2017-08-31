Жительница Слуцкого района 10 лет страдает от наводнений на собственном участке

Целых 10 лет жительница деревни Лучники Слуцкого района Галина Рыжкова сражается с потопом в собственном дворе, куда во время ненастья устремляются вместе с мусором водные стоки с улицы Центральной. О проблеме знают, но помочь никто не спешит. Подробности сообщает издание Млын.by.





— Как только начинается дождь, хватаюсь за голову: в огороде и дворе — огромные лужи, — еле сдерживается Галина Борисовна.

Из-за постоянных стоков вода в колодце у Рыжковых желтого цвета и с неприятным запахом.

— Химический анализ воды в колодце показал недопустимое количество микроорганизмов, — говорит жительница Лучников.

Впрочем, воду давно не используют для приготовления еды, мытья и стирки. Ездят к другим, безопасным источникам. Когда не на чем привезти бидоны, Галина Борисовна покупает воду в магазине.

Рыжковы не одиноки в своей беде. Точно так же страдают соседи — многодетная семья. По словам Галины Борисовны, проблемы начались еще в 2006 году, когда на улице Центральной проложили тротуары и для отвода воды с дороги сделали специальные желоба. Да так «удачно» выполнили работы, что теперь в сильные ливни во двор Рыжковых идет сплошной поток шириной метр-полтора.





— Приезжали из местного исполкома, обещали даже соорудить водоем для стоков, но ничего не сделали. — Галина Борисовна недоумевает. — А нам хотя бы продлить сточную канаву метров на 150, тогда вода уходила бы, не стояла у нашего двора.





В Слуцком райисполкоме о проблеме в Лучниках знают, но помочь пока не могут. Оказывается, переулок, где живут Рыжковы, безымянный и не числится на балансе какой-либо обслуживающей организации.

Из этого вытекает не только вода во двор Галины Борисовны, но и причина многолетней волокиты. На сентябрьской сессии Лучниковского сельского Совета депутатов переулку вроде бы собираются дать название, прикрепить его к обслуживающей организации, которая и займется делом. Так во всяком случае рассказал заместитель председателя Слуцкого райисполкома Дмитрий Бондаревич.

Однако удивляет, что пришли к столь «мудрому» решению только сейчас, после многолетних обращений и жалоб жильцов, приезда комиссий, специалистов.