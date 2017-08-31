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В кафе Ивацевичского района 22-летний мужчина устроил стриптиз и получил штраф

01.09.2017 17:55 — Новости Общества | Tut.by  
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За демонстрацию половых органов и ягодиц осужден 22-летний минчанин.

Как сообщил БелаПАН заместитель начальника отдела прокуратуры Брестской области Александр Жешко, 11 июня около 4.00 молодой человек в состоянии алкогольного опьянения приехал с друзьями в придорожное кафе в Ивацевичском районе. Он снял брюки и продемонстрировал свои гениталии у входа в кафе, зная, что там есть камера видеонаблюдения. После этого во время танцев в кафе забрался на стол и оголил ягодицы. По его словам, он поступил так, потому что ему было весело.

Уголовное дело в отношении «стриптизера» было возбуждено по результатам просмотра записей камер видеонаблюдения в кафе и на прилегающей к нему территории.

Суд Ивацевичского района 24 августа признал молодого человека виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК) и приговорил к штрафу в 35 базовых величин (805 рублей).

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Ранее мужчина судим не был, он рабочий в одной из организаций Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Ивацевичского района 24 августа признал молодого человека виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 339 УК) и приговорил к штрафу в 35 базовых величин (805 рублей).

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