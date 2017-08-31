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Три миллиона просмотров набрал новый клип "Ленинграда" за сутки

01.09.2017 18:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 сен – Sputnik. Новый клип группы "Ленинград" за сутки набрал три миллиона просмотров. Видео изобилует обсценной лексикой, исполнитель иронизирует над популярностью рэп-баттлов.

Три миллиона просмотров набрал новый клип "Ленинграда" за сутки
© Sputnik Евгения Новоженина
Oxxxymiron vs Гнойный: список книг на лето по мотивам баттла

Видео было опубликовано на официальном канале группы в YouTube. Клип прерывается баттлом Сергея Шнурова и рэпера ST, который когда-то проиграл Oxxxymiron. Шнуров упрекает рэпера за то, что тот не процитировал стихотворение Николая Гумилева, которым закончил свое выступление в баттле с Гнойным Oxxxymiron.

Видео баттла между рэп-исполнителями Oxxxymiron и Гнойным появилось на YouTube в ночь на 14 августа и в первые часы собрало больше четырех миллионов просмотров, что больше, чем клип Шнурова за сутки. 

Новое видео "Ленинграда" хоть и набирает популярность, но больше всего просмотров из всех опубликованных группой клипов пока набрал "Экспонат" – 112 миллионов просмотров.

 
Теги: Минск
 
 
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В новом музыкальном клипе "Ч.П.Х" снялись журналист Александр Невзоров, рэпер ST и футболист Александр Кержаков.

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