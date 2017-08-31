Михаил Ломоносов любил и хотел учиться. Из села Холмогоры в Москву он прошел за знаниями более тысячи километров. Первокурснику БГУ Артему Морозу повезло больше. От его агрогородка Озяты Жабинковского района до Минска всего 330 километров. За пару дней до 1 сентября TUT.BY отправился в гости к юному студенту, чтобы вместе с ним, пройти его первую дорогу к знаниям.



Артем Мороз закончил школу с золотой медалью. На ЦТ и с аттестатом набрал 387 баллов из 400 возможных. Русский язык — 94, физика — 96, математика — 97. Но парень все равно расстроился: очень хотел «сотку» по математике. Хотя и сейчас его 97 — лучший за все время результат в районе.

По просьбе нашего скромного героя, допишем: мы не сравниваем его с великим ученым. Но по решению редакции укажем: на ЦТ и с аттестатом Артем набрал 387 баллов из 400 возможных. И без репетиторов поступил на Факультет прикладной математики и информатики. Квалификация — информатик, специалист по разработке программного обеспечения.

«Сначала в школу ходили пешком, потом ездили на велосипедах»

В Минск Артем уезжал 30 августа, поэтому мы приехали к нему 29-го. Итак, вечер, вещи давно собраны, и из важных дел осталось только одно — попрощаться с Озятами. В следующий раз он прогуляется по дерене не раньше, чем через месяц.

— Только у нас агрогородок, — поправляет принципиальный студент. — Два магазина, поликлиника. И свой большой дом.



Артем любит ходить в костюмах, поэтому с собой в Минск он взял 11 отглаженных рубашек.

А на пороге дома мама студента — Елена. При знакомстве предлагает называть ее на «ты» и просто Лена, но мы не решаемся. Все-таки она директор школы.

— Волнуетесь? — спрашиваем.

— Нет, — удивляет и тут же удивляется сама. — Вчера говорю подруге: месяц его собираю, завтра отвезу, и он нескоро приедет. А вот нет ощущения, что надолго от нас уезжает. Или я это завтра осознаю?

Время покажет. А пока же Елена и Артем показывают нам Озяты. На улице тихо, тепло и пусто. Завтра в это же час студент будет в Минске, где прохладно, шумно и людно.





— Мне уже не привыкать за знаниями ходить, — начинает свою историю Артем. — Я же в маминой школе учился, а она в соседней дерене — четыре километра от нас.

— Я там завучем тогда работала, вот и решила его с собой забрать. Вместе и на занятия веселее добираться, — улыбается Елена, видимо, вспоминая что-то веселое. — Правда, машина у нас не сразу появилась, поэтому сначала пешком ходили, а во втором классе купили ему велосипед. Едем: он впереди, я сзади. На полпути: «Все, мама, я устал, нужно отдохнуть». Какой отдых, думаю, скоро же звонок. Останавливаюсь и предлагаю, давай подтолкну.

— Ну я же маленький был.



Перед отъездом студента мама Елена и бабушка Валентина Ивановна накрыли большущий стол.

— Ну я же и без претензий, — поглядывает на сына мама. А сын уже выше ее. — Школу он очень любил, да и учеба ему просто давалась. В два года знал все буквы, а в три уже читал. С третьего класса стал ходить на олимпиады по русскому.

— А после девятого поступил в Жабинку в лицей: хотелось больше знаний. В итоге пришлось жить за 20 километров от дома, — слово за Артемом. — Но каждую пятницу приезжал. Может, поэтому перед отъездом в Минск и не грущу, привык, что дом бывает везде, да и вернуться в Озяты всегда можно. Тут же ждут.

«Бывало, не могу что-то решить, так оно мне снится»

И это точно. Вот и сейчас бабушка у калитки ожидает. Живут они вместе. И по поводу отъезда внука, кажется, переживет только Валентина Ивановна. На днях узнала, что Артема заселили в общежитие на восьмой этаж. Паника! Как же он будет так высоко подниматься. И тут другая проблема: в Минске же нет колодезной воды. Неужели ту, что из крана пить придется? Ее успокаивают: «Взрослый же хлопец, разберется», но сердце у бабушки все равно не на месте.



Когда книги и вещи собрали, комната Артема совсем опустела.

— Сковороду, лопаточку, разделочную доску — все вроде бы положили, — перечисляет она, пока проходим в дом. — Банки с закатками в ведро собрали, и главное, с утра рубашки не забыть.

Вот они на вешалках висят в комнате за дверью. Елена показывает коллекцию и говорит:

— Вчера учила Артема их гладить, пять продержался и началось: «Мама у меня уже и руки болят, и спина. Я весь вспотел, нужно полежать». А я: «Ну полежи, только не забудь, что в впереди еще семь». Посмеялись, и снова за дело.



30 августа Артем проснулся в 5 утра, собрался, позавтракал, и с мамой и бабушкой они стали паковать вещи.

А пока же наше дело посмотреть комнату Артема. Хотя… Книги с полок в рюкзак сложены, вещи из шкафа в сумки переложены, только четыре «баульчика» на полу стоят.

Пусть и грустно.

— Как-то даже непривычно, — подходит к тахте Артем. — Почему-то вспомнилось, как я к областной олимпиаде по математике готовился. Сижу, решаю. Пять часов, семь, в десять мама заходит: «Давай-ка спать», а я не хочу у меня же задачи, мне интересно. В общем, книжку она забрала. Ну, а мне что расстраиваться? У меня в тумбочке еще три. Я минут 10 полежал, подождал пока она уснет. А потом тихонько встал, достал учебник, залез с лампой под одеяло, чтобы в соседних комнатах света никто не увидел, и давай дальше решать.



Больше всех за внука переживала бабушка Валентина Ивановна.

— Так любишь математику?

— Обожаю! Бывало, не могу с заданием справиться, так оно мне снится. И я ночью просыпаюсь, начинаю думать, что-то считать. Вот контрольная… все 45 минут решают, а я за 30 делаю.





— А потом другим помогаешь?

— А как же! Иногда за шоколадки.

— И какой твой самый большой доход?

— 5 штук за неделю.

«Он мне про шахматы, а я ему про турники»



Теперь Артем будет жить на восьмом этаже в общежитии № 6 БГУ.

Хватит болтать, идем есть. Тем более перед отъездом родные Артему такой стол приготовили. Когда он еще столько вкуснятины сможет попробовать. Хотя, что расстраиваться, будет есть свои любимые макароны. Едой его особо не напугаешь, да и тем, что в общежитии придется делить комнату на троих. Он в этом деле уже бывалый. За два года учебы в Жабинке даже со светом научился спать, главное, говорит, чтобы тихо.



Хоть приехали мы рано, в очереди на заселение пришлось постоять час.

А бабушке важно, чтобы с компанией плохой не задружился, а маме, — чтобы кроме учебы находил время и на спорт.

— Мама, ну я же футбол люблю. И шахматы. Шахматы — тоже спорт.

— Он мне про шахматы, а я ему про турники, — смеется мама. — Как-то подхожу к ним на физкультуре. Игорь Викторович, говорю учителю, а что это Артем у вас не подтягивается. Он: «Займемся». Вечером спрашиваю: «Ну как подтянулся?»



… показать живот и руки медсестре и заполнить пару документов.

— А я: 10 раз с Игорем Викторовичем! Мама в шоке: «Это вы наперегонки?» Нет, отвечаю, это он меня поддерживал.

Мы смеемся, и только бабушка чуть сдерживает слезы. И чтобы чуть отвлечься перечисляет: пасту положили, дезодорант положили, доска, чтобы на кровати писать возле дверей стоит… Только бы не забыть.

«Если не втянусь, в следующем году пойду в педагогический»



В общежитии можно получить кое-какие нужные в хозяйстве вещи.

30 августа, шесть утра. Артем сияет, мама за рулем сосредоточена — едем. В машине чуть сонно, но настрой позитивный. Никто не говорит про расставание, наоборот — каждый на пути чего-то нового.

— Представлял уже свою минскую жизнь?

— Хочется город посмотреть, но, наверное, придется много учиться, — отвечает первокурсник. — Боюсь, буду на улицах теряться. Или заблужусь и не смогу от общаги до корпуса дойти. А самое сложное — со всеми познакомиться и подружиться. Не знаю, как меня примет этот большой город? Да и профессию программиста я себе пока слабо представляю. Вот учитель, например, другое дело.



Елена помогает сыну и его соседям обустраиваться в комнате. Пока ребята разбирают вещи, мама по-хозяйски развешивает шторы.

— Хотел бы преподавать?

— Возможно. В прошлом году в Жабинке проходил областной «Учитель года», и участников заселили в наш интернат. Решил проверить, подходит ли мне эта профессия. Взял ручку, тетрадку, прикинулся журналистом школьной газеты и пошел расспрашивать их про работу. И знаете, все, что они говорили, мне близко.

— Но?

— Но мама и моя учительница по математике меня отговорили. Сказали, в жизни есть более интересные вещи, чем проверять тетради и учить уроки. Да и разница в зарплатах. Если в программирование вдруг не втянусь, в следующем году пойду в педагогический.

— Какой-то ты потерянный.



31 августа первокурсники собрались в университете на собрание. И познакомились группами.

— Нет, просто столько всего случилось за одно лето.

А за окном по трассе мелькают машины с сумками в салоне. Такие же студенты едут в Минск. Еще немного, и Артем засыпает.

Проснется он, а за окном Минск — город, где все ново и непривычно. Где душ, как позже выяснится, в подвале и три туалета на этаж. Зато чем выше, тем в комнатах зимой теплее. Вот бабушка обрадуется, что у него восьмой этаж!

— Долго определялись: идти поближе в Брест, или подальше — в Минск, — говорит, пока сын не слышит, Елена. — Выбрали столицу. Все-таки это город возможностей. И мы с бабушкой далеко, скорее повзрослеет. А грустить смысла точно нет. Я ведь и сама была студенткой, помню, было страшно, сложно, но главное — интересно.

И вот он Минск. Октябрьская, шестое общежитие БГУ. Люди, сумки… О, кто-то холодильник понес. От всего этого чуток страшно, час в очереди на заселение с дороги немного сложно.

Стоим куда деваться.

— Как впечатление, Артем?

— Не знаю, но интересно.



Три дня Артем потихоньку узнает Минск.

P. S. Три дня Артем уже живет в Минске. Узнает город и знакомится с ребятами — такими же талантливыми и чуть напуганными первокурсниками. Сколько их пришло и приехало к 1 сентября в БГУ или другие университеты, считать не будем. Неважно, кто они и откуда. Главное — впереди у них новая жизнь. И пусть в ней все получится.