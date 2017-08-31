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Милиция: пытавшаяся покончить с собой пенсионерка больна

01.09.2017 19:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 сен — Sputnik. Выпрыгнувшая с третьего этажа 92-летняя минчанка имеет психическое заболевание, сообщили Sputnik в РУВД Партизанского района столицы.

Милиция: пытавшаяся покончить с собой пенсионерка больна
CC BY-SA 2.0 / marina guimarães /
Старушка в Минске выпрыгнула с 3-го этажа и осталась жива

Инцидент произошел днем в пятницу в одном из микрорайонов Минска: пожилая женщина выпрыгнула с третьего этажа, однако выжила.

"Женщина больна, у нее шизофрения. Она неоднократно уже пыталась покончить с собой, и ей снова не удалось", — рассказала Sputnik подробности происшествия пресс-офицер Партизанского РУВД Наталья Ганусевич.

Сейчас пенсионерка находится в больнице. О состоянии ее здоровья не сообщается, как о характере травм пострадавшей. Медики продолжают работать с женщиной. Если она выживет, будет рассмотрен вопрос о возможном принудительном лечении.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина неоднократно предпринимала попытки выброситься из окна, несколько недель назад ее соседи вызывали милицию.

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