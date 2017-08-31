Милиция: пытавшаяся покончить с собой пенсионерка больна

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Выпрыгнувшая с третьего этажа 92-летняя минчанка имеет психическое заболевание, сообщили Sputnik в РУВД Партизанского района столицы.

Инцидент произошел днем в пятницу в одном из микрорайонов Минска: пожилая женщина выпрыгнула с третьего этажа, однако выжила.

"Женщина больна, у нее шизофрения. Она неоднократно уже пыталась покончить с собой, и ей снова не удалось", — рассказала Sputnik подробности происшествия пресс-офицер Партизанского РУВД Наталья Ганусевич.

Сейчас пенсионерка находится в больнице. О состоянии ее здоровья не сообщается, как о характере травм пострадавшей. Медики продолжают работать с женщиной. Если она выживет, будет рассмотрен вопрос о возможном принудительном лечении.