Соцсети недоумевают по поводу приговора оголившемуся минчанину

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Пользователи социальных сетей эмоционально отреагировали на приговор, вынесенный в пятницу минчанину, снявшему штаны на репетиции парада в конце июня в Минске.



© Фото: Valery Riseva За голые ягодицы на репетиции парада минчанин получил 2 года колонии

Мужчину признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство и насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). В итоге суд Центрального района Минска приговорил 33-летнего мужчину к двум годам колонии, хотя прокурор просил назначить ему более суровое наказание – три года.

Множество комментаторов произошедшего сходятся во мнении, что с хулиганом поступили жестоко, а наиболее адекватным наказанием для него должен был бы быть штраф.

"Оштрафуйте его и не занимайтесь ерундой", – написали пользователи социальных сетей.

"Как то многовато. Вроде никто не пострадал. Тут бы хорошего штрафа вполне хватило!" – призвали минчане.

Между тем, в суде напомнили, что приговор хулигану в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Известно, что на момент совершения правонарушения мужчина был нетрезв. Свою вину в суде он признал, заявив, что обычно – когда трезвый – является безобидным человеком. Потерпевшие, которыми были признаны очевидцы ЧП на репетиции парада, на заседании сообщили, что не имеют к минчанину претензий, и попросили к нему снисхождения, поскольку у мужчины есть дочь полутора лет.

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