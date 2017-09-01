Марафон интроверта: выбрать обувь, километраж и мысли для пробежки

Пока одни не в силах просто выбраться на пробежку, другие готовы за свои пробежки даже заплатить. С любителями бега Sputnik обсудил взносы за участие в марафонах, стоимость идеальных кроссовок и легинсов и умиротворяющий эффект пробежки.

Бег за дофамином

"Я регулярно бегаю вот уже почти двадцать лет. Начинал с пяти километров, довольно быстро дошел до пятнадцати", — рассказал Sputnik Сергей Кручинин, председатель Экспертного совета по Информационной стратегии по борьбе с ВИЧ/СПИД и член команды UNAIDS на полумарафоне.

Хоть из-за командировок порой не получается бегать регулярно, но нарушенный тренировочный ритм компенсируется широкой географией пробежек.

"Находясь в командировках, побегал по разным странам, даже в швейцарских Альпах бегал. Теперь в любую поездку беру с собой спортивную форму. Бег обеспечивает выброс дофамина, а это обеспечивает хорошее настроение, к тому же, во время пробежки, можно обдумать многие вопросы, дать себе время и возможность осмыслить предстоящие дела. Кто-то в пробежке любит слушать музыку, радио или аудиокниги, а я использую это время, чтобы подумать о том, что делать дальше", — рассказал Кручинин.



© Pexels Утренняя пробежка в одиночестве

Живя на площади Бангалор, он любит бегать к Цнянскому водохранилищу, где, если позволяет погода, можно еще и искупаться после пробежки.

"Бег, мне кажется, подходит каждому, разве что для экстравертов это слишком монотонная нагрузка", — рассказал собеседник Sputnik.

Сколько стоят ваши кроссовки

Татьяна Кликун не вписывает тренировку в график, а выстраивает жизнь и работу вокруг тренировки. Найти время для бега проще, если готовишься к соревнованиям, тогда есть необходимость следовать четкой программе.

"Порой необходимо просто добежать, а иногда нужно уложиться во время. Есть тренировки, направленные на поддержание выносливости, есть те, которые учат удержанию скорости, есть легкие восстановительные пробежки", — рассказала Татьяна.



© Фото: Facebook / Богдан Коровец Татьяна Кликун (в центре) с друзьями после пробежки

У кого-то бег из элемента здорового образа жизни превращается просто в образ жизни. Тогда поклонники этого спорта вступают в беговые клубы. Клуб, в котором состоит Татьяна, сочетает любовь к бегу с любовью к пиву.

"Это началось в Дании с одного бегуна, который был поклонником местной крафтовой пивоварни, и дошло до Минска. Главное не переусердствовать — ни в спорте, ни в алкоголе", — уверена девушка.

Производители спортивного питания, обуви и одежды довольны растущей популярностью бега. Если бегун решает заняться спортом профессионально, скорее всего, он приобретет качественные кроссовки и не поскупится на легинсы.



© Pexels Для занятий бегом нужны качественные кроссовки и легинсы

"Один мой друг сказал, что обойтись можно простыми вещами. Он давно занимается бегом, но даже спортивных умных часов у него нет, потому что считает — экипировка должна тянуться за уровнем подготовки, а не наоборот. Экипировки много, многого хочется, но со стороны выглядит забавно, когда человек с не очень высоким уровнем подготовки выбирает самые дорогие вещи", — рассказала Татьяна.

Сама она начинала с хороших кроссовок, и на это она рекомендует не скупиться, даже если вы не уверены, что будете бегать годами.

"Майку лучше приобрести с большим количеством синтетики, хлопковая майка не выводит пот, и это доставляет дискомфорт. То же самое с легинсами: на прошлом полумарафоне у меня были хлопковые бриджи, и швы я чувствовала на спине. В тот день я зареклась бегать в хлопковой одежде. Я купила себе спортивную ветровку, лосины, в которых можно бегать зимой, и главная инвестиция для девушки — спортивный бра. Бра и кроссовки — главное, с чем нужно начинать бегать", — порекомендовала Татьяна.

Бежать из страны

Участие в марафоне — отличный повод для путешествия, считает собеседница Sputnik. Татьяна вскоре летит в Грузию — не только отдохнуть, но и поучаствовать в забеге.

"Есть возможность посмотреть другую страну, пообщаться с единомышленником и получить медаль как бонус. Я не планировала отпуск под полумарафон в Грузии, но узнав, что буду там именно в это время, решила поучаствовать. Пробежка всегда отличный способ наполнить путешествие новыми эмоциями", — считает Татьяна.

За забеги нужно платить, в среднем речь идет о 20-50 евро. Впрочем, есть и большие марафоны, стоимость участия в которых значительно разнится. Для читателей Sputnik, которые решили попробовать свои силы в беге, мы подобрали самые известные мировые марафоны. Правда, чтобы поучаствовать в них, придется потренироваться.



© Pexels В отпуске можно не только отдохнуть, но и поучаствовать в забеге

Афинский марафон

Куда бежим: в гору. Оттого афинский марафон считается одним из самых сложных. На самых тяжелых отрезках пути бегунов сопровождают музыканты, а после 21-го километра на остановках кроме воды предлагают даже кока-колу.

Афины — родина марафона, тысячи бегунов из разных стран стремятся сюда ради классического забега. В марафоне обычно участвует около девяти тысяч человек.

Идея Афинского классического марафона родилась из предания о греческом герое Фидиппиде, который бежал от Марафона до Афин, чтобы возвестить о победе греков над персами в битве при Марафоне. Впервые в истории современного спорта соревнования по марафонскому бегу состоялись на Первых Олимпийских играх современности 1896 года в Афинах.

Лондонский марафон

Куда бежим: 42 км 195 метров вдоль лондонских улиц. Стартовая точка Лондонского марафона — пустошь Блэкхит, далее маршрут пролегает через Гринвич, Вестминстерский мост, Собачий остров, набережную Виктории и заканчивается в Сент-Джеймсском парке.

Клоуны в костюмах и участники благотворительных акций, даже молодожены — в апрельском Лондонском марафон бежит тридцать тысяч человек. Многие приезжают из-за рубежа именно ради него. Возраст не преграда: в этом году самому юному участнику забега было всего 11 лет, самому старшему бегуну исполнилось 88 лет.

Но в марафоне участвуют и профессиональные спортсмены — однажды во время забега был установлен мировой рекорд среди мужчин. Уроженец Марокко Халид Ханнуши, выступающий за США, в 2002 году пробежал дистанцию за 2 часа 5 минут 38 секунд. Женщины в буквальном смысле отстают от мужчин: они на Лондонском марафоне устанавливали мировой рекорд трижды.

Сам марафон состоит из пяти забегов: начинают инвалиды-колясочники, за ними бегут спортсмены с ограниченными возможностями, потом профессиональные спортсмены — мужчины и женщины и, наконец, основное событие марафона — массовый забег.

Берлинский марафон

Куда бежим: каждый год в сентябре сорок тысяч атлетов-любителей и профессионалов со всего мира сбегаются в Берлин. Считается, что Берлинский марафон с его погодными условиями и относительно легкой трассой идеален для тех, кто решил пробежать такую дистанцию впервые.

Наряду с Лондонским, Нью-Йоркским и Чикагским марафонами, Берлинский марафон является одним из самых массовых в мире. Скучать не придется: по всей длине дистанции за хорошее настроение отвечают более 60 музыкальных коллективов, барабанщики, танцевальные группы и около миллиона зрителей и болельщиков.

Но пока одни развлекаются, другие бегут изо всех сил: в Берлине на марафоне были установлены последние 4 мировых рекорда.