Рыба, улитки и бутылка с теплой водой: как в Витебске спасали аиста

В Витебске уже несколько лет существует сообщество людей, помогающих птицам, которые попали в беду. Обычные горожане предоставляют кров голубям с подбитыми лапками, сорокам со сломанными крыльями и маленьким птенцам, выпавшим из гнезда. Не так давно малыша-аистенка приютила в своей квартире и Ольга Константинова.

Необычная просьба

В марте к ней обратились жители Полоцка с просьбой помочь спасти пернатого.



© Фото: МЧС Беларуси Пожарные в Ляховичах спасли аиста, запутавшегося в веревке в гнезде

"Профессиональных орнитологов, которые занимались бы выхаживанием диких птиц, в Беларуси практически нет. В основном помогают простые горожане. По профессии я бухгалтер, последние пять лет занимаюсь пернатыми, которые, попав в беду, в условиях города самостоятельно выжить не могут", — рассказала Sputnik девушка.

По ее словам, часто беспомощных птиц ей приносят не только с улиц Витебска, но и привозят из других городов. Аистенок, которого доставили из Полоцка в обычной картонной коробке, не успел даже еще опериться. Он был истощен и требовал ухода. Как птенец выпал из родительского гнезда, остается загадкой. Ольга говорит, что есть два варианта: либо он не удержался сам, либо мама с папой "помогли" неумелому подлетышу.

"У аистов выкидывание птенцов из гнезда — естественный процесс, и связано это в первую очередь с отсутствием пищи. При условии, когда выкармливание всех детенышей невозможно, в живых оставляют только самых сильных", — отметила девушка.

В квартире из перевернутого кверху ножками стола аистенку соорудили импровизированное гнездо. А мягкие тряпки и бутылка с теплой водой грели его вместо мамы. Сложнее всего было решить вопрос с едой: основной рацион этих птиц — рыба и улитки. И если купить рыбную продукцию было не сложно, то поисками французского деликатеса занимались многие жители города.



© Фото: из личного архива Ольги Константиновой Вначале аистенок спал с бутылкой теплой воды вместо мамы

"Для полноценного развития питание у птенца должно быть разнообразным, поэтому через социальные сети попросили витеблян помочь выжить крохе. Улиток нам привозили даже совершенно незнакомые люди", — вспоминает Ольга.

Приучать аистенка к домашнему теплу и человеческой ласке, как пояснила девушка, было очень опасно. Если бы он привык к людям, то потом не смог бы вернуться в дикую природу. Поэтому контактировать с малышом старались минимально.



© Фото: из личного архива Ольги Константиновой Аистенка выкармливали рыбой и улитками, которых привозили отовсюду

"Вся еда просто выкладывалась в гнездо. Точно так же в природе поступает мама, принося пищу детям. Из рук кормили только первые пару дней, пока птица была ослаблена", — рассказала девушка.



© Sputnik / Виктор Толочко Аисты в Беларуси становятся на крыло и добавляют проблем энергетикам

Переезд

Когда аист начал махать крыльями, у Ольги и ее семьи встал вопрос о том, где найти просторный дом для него. На помощь снова пришли жители города. Семейная пара, которая помогала в прикорме улитками, согласилась приютить подлетыша на своем дачном участке. Стоит отметить, что аистенок очень быстро адаптировался к новым условиям. Для него соорудили специальный загон, где подросший птенец уверенно шагал по земле.

"Аист быстро освоился на дачном участке и даже пытался понемногу взлетать, правда, всего на несколько метров. Через месяц мы поняли, что и на этой территории ему становится мало места", — поделилась собеседница агентства.

Свою помощь предложили сотрудники зоопарка Сирин, который находится в деревне "Чырвоная змена" Минской области. Здесь витебского аиста ждал товарищ по несчастью: такой же ставший на крыло подлетыш подрастал под присмотром людей. В компании со своим сородичем гость из северной столицы быстро набрался сил, научился ловить рыбу из близлежащего водоема и стал понемногу летать.

"Постепенно аист начал ненадолго улетать, но всегда возвращаясь в зоопарк, где его подкармливали. Так происходит и в природе: когда птенцы покидают гнездо, родители продолжают их немного кормить", — пояснила девушка.



© Фото: из личного архива Ольги Константиновой Аисту чуть меньше двух месяцев, минский зоопарк Сирин

Сейчас, набравшись сил и необходимых навыков выживания в природе, птица перебралась на соседнее поле, которое находится вдалеке от людей. Наблюдать за аистом, чья жизнь когда-то была на волоске, теперь можно только в небе — он часто кружит над зоопарком.