В Национальном художественном музее Республики Беларусь, при поддержке ОАО «АСБ Беларусбанка» , открылась фотовыставка «Спорт — только часть моей жизни».

Героями сюжетов детского и семейного фотографа Марии Шевченко стали 12 детей с инвалидностью (ДЦП, аутизм). Некоторые из них передвигаются в коляске, не разговаривают, нуждаются в помощи, однако это не становится непреодолимым препятствием для активной, насыщенной событиями и эмоциями жизни. Все семьи, согласившиеся на сотрудничество с фотографом — участники движения «Крылья Ангелов».

Можно привести немало примеров того, как позитивные отношения с окружающими помогли родителям детей с инвалидностью вернуться к активной жизни. Там, где бессильны препараты, порой самым эффективны лекарством оказывается одобрение общества.

Фотограф, остановивший мгновение, подарил возможность посмотреть героям сюжетов в глаза — не стесняясь и не сожалея, не отводя от неловкости взгляд, как это обычно бывает. Увидеть их свет, почувствовать настроение, понять, что большинство различий существуют только в воображении, помогают искренние слова их родителей.

Максим





Екатерина Ф., дизайнер: «Гастроли — это непредсказуемость, новое место, новые люди. Принято считать, что для ребенка с аутизмом это суровое испытание. Но, как ни странно, сын стал более собран и часто спрашивает, когда мы поедем еще куда-нибудь».

Семен





Яна В., инженер: «Дети с аутизмом обычно не приживаются в кружках. Только в арт-студии „Остров“ мы встретили людей, способных замечать не только „не такое“ поведение Семена, но и его способности, свой взгляд на мир и особую форму подачи информации».

Тимур





Ирина Д., журналист: «Колючая вода в проруби и пронизывающий ветер на берегу были такими только в нашем сознании? Ради этого открытия стоит переплыть Ледовитый океан»

Арсений





Наталья К., юрист: «Вся наша жизнь — это ступеньки. Сеня сначала научился с них слезать, медленно пятясь назад, потом подниматься, неповоротливо, но настойчиво!.. Именно благодаря движению Арсений не останавливается в развитии, а постигает жизненные уроки».

Евгений





Светлана Б., экономист: «Женька движется вперед через то, что ему действительно интересно. Ведет музыка, ведут спортивные занятия — велосипед, бег, самокат. Ведут увлеченные добрые люди, которые делятся своим теплом и знаниями».

Кристина





Наталья Л., экономист: «Для нашей семьи Кристина — обыкновенный ребенок с маленькими особенностями, очень общительный и улыбчивый. Она очень любит своих братьев и умеет радоваться вещам, которые обычные люди не замечают: порыву ветра в лицо, тающей на щеке снежинке или теплому солнечному лучику».

Иван





Лариса В., музыкальный педагог: «Строительный гипермаркет — любимый магазин сына. Характеристики и производители электроприборов мальчику известны не хуже, чем консультантам. Транзисторы и резисторы, стартеры и дроссели заполняют наши будни с утра до вечера.

Владислав





Наталья Т., IT-специалист: «С тех пор, как Влад научился ходить, его невозможно усадить в коляску. И так же невозможно вывести на улицу „просто так“. Если жизнь — движение, то обязательно — к цели…».

Всеслава





Анна К., инженер: «Слава учится в обычной школе, и у нее много увлечений. То она астроном, с которым можно обсудить текущую фазу Луны, то ботаник, ведущий специалист по растениям бабушкиного сада. Но больше всего дочь любит прыгалки, бегалки, кувырки во время занятий с любимым тренером».

Никита





Галина Д., экономист: «Мне проще сказать о сыне то, о чем он промолчит: Никита — парень с добрым сердцем и открытой душой. А еще он обладает отличной памятью, прекрасно ориентируется в незнакомых местах и многое может рассказать об истории разных стран и городов и людях, которые там жили и совершали открытия».

Ангелина





Ангелина Уэльская, модель, магистр искусствоведения: «Надо жить своей жизнью, а не страхами и фобиями других. Тогда люди сами захотят присоединиться к твоей реальности. Я не бегу от ДЦП. Приняла свои отличия, стараюсь пореже иметь дело с медициной и двигаюсь дальше».

Лилия





Дмитрий Т., руководитель команды «Крылья Ангелов»: «Я начал бегать, толкая коляску перед собой, и мы уже пробежали с Лилькой не один марафон. Любая поездка на пробег — это настоящее путешествие, и когда мы слышим, что инвалидность делает жизнь унылой, мы можем только усмехнуться и плечами пожать».

В церемонии открытия фотовыставки, которая состоялась 29 августа, приняли участие юные герои снимков и их семьи — участники команды «Крылья Ангелов», представители ОАО «АСБ Беларусбанк» и Национального художественного музея, белорусские музыканты и исполнители.

Мария Шевченко, соавтор идеи проекта и автор снимков: «Да, хорошо фотографировать просто семьи в парке или в студии, но заявлять о чем-то и нести что-то значимое в мир нужно другими проектами. Вспоминая последнюю съемку, я восхищаюсь особенными детьми и их родителями. Отношения с ними помогают мне иначе смотреть на жизнь: видеть возможности вместо ограничений, причины для счастья вместо поводов для переживаний. Ведь если страдать — ты никуда не придешь».

Дмитрий Тимашков, руководитель команды «Крылья Ангелов»: «Фотовыставка — хороший шаг навстречу позитивному отношению со всеми окружающими людьми. Нам очень близка мысль Достоевского о том, что красота спасет мир. Люди должны научиться даже в безобразном рассмотреть прекрасное. Проблема инвалидности тяжелая, тоскливая, но мы стараемся найти позитивные моменты. Особенно удачно это получается в наших спортивных мероприятиях…»







Дмитрий Бакиновский, начальник управления информации и социального развития банка: «Наш банк регулярно помогает большому количеству общественных организаций. В 2017 году мы поддержали клуб «Крылья Ангелов», с которым уже реализовали ряд проектов. Новой совместной инициативой стала фотовыставка «Спорт — только часть моей жизни». Несмотря на диагнозы врачей, на фото мы видим самых обыкновенных детей и подростков, которые в своих мыслях и стремлениях ничем не отличаются от обычных сверстников. Это важно, чтобы любой человек, а тем более ребенок, независимо от его особенностей, имел возможность равноценной жизни.

Хотелось бы поблагодарить команду «Крылья Ангелов», музей, фотографа и семьи, которые участвуют в этом проекте. Вы делаете огромные вещи, а помощь банка — всего лишь скромная часть того, что можем делать мы".

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея: «На жаль, у нас не столькі робіцца ў грамадстве, каб для людзей з абмежаванымі магчымасцямі было безбар’ернае асяроддзе. Не падрыхтаваны і наш музей, нават пасля рэканструкцыі. Але самае галоўнае, каб яны адчувалі сябе сярод нас роўнымі. Сённяшняя наша сумесная акцыя, лічу, — добрая ідэя, якая знойдзе сваё развіццё і ў дальнейшым. Я б хацеў, каб яе падхапілі і іншыя камерцыйныя структуры».





Герман Титов, белорусский исполнитель и телеведущий телеканала ОНТ: «Когда я начал читать истории героев выставки, понял, что в них видно гораздо больше, чем на самих фотографиях. На изображениях все дети выглядят жизнерадостными, хотелось бы верить, что в действительности точно так же. Мне кажется, что до конца этих людей с их особенностями нам никогда не понять. Мы можем им 20 раз сопереживать, оказывать какую-то помощь, но о чем они думают, о чем плачут, если плачут, о чем мечтают — не знаем».

Светлана Лис, продюсер группы «Топлесс»: «В первую очередь хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем, кто приложил руку к этой выставке. Эмоции переполняли нас. Мы испытали восхищение и гордость за этих маленьких героев! В их глазах много силы и света, и пусть они дальше, с такой улыбкой и с таким желанием покоряют новые вершины. Низкий поклон их родителям, за их любовь и веру, за их старания. Все мы люди, и все мы равны!».











Фотовыставка «Спорт — только часть моей жизни» проходит до 5 сентября 2017 года в холле первого этажа Национального художественного музея Республики Беларусь (г. Минск, ул. Ленина, 20).

Время работы: 11.00 до 19.00, без выходных.