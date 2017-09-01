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Суперкомбайн и супергрузовик, молодой директор и современный Ломоносов - все за вчера

02.09.2017 09:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Лето закончилось. Давайте вспомним, как мы провели эти месяцы — не всегда теплые, но все же летние. Взгрустнем — и настроимся на красивую осень.


ВАЖНОЕ

Вчера в Беларуси отметили День знаний, для школьников прошли праздничные линейки. Рассказываем, сколько детей будут ходить на занятия в этом году и сколько у нас первоклашек. Кстати, посмотрите, какие интересные бывают в мире школы!


1 сентября президент побывал в Минском государственном автомеханическом колледже — и вот что ему там показали. Глава государства рассказал подросткам, что наша техника должна «не просто не уступать, а превосходить технику наших конкурентов». По словам Александра Лукашенко, нам нужен «суперкомбайн, а также супергрузовик, трактор, электромобиль!». А еще он поручил привлечь преподавателей к разработке белорусского электромобиля и рассказал, каким он его видит.

Плохая новость: внешний госдолг за семь месяцев вырос на 2 млрд долларов. Как так вышло — поясняем здесь.

Стало известно, что с 1 января 2018 года Украина ужесточает правила въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Поясняем, как действия украинских властей скажутся на белорусах.

Во время раскопок в Вильнюсе археологи нашли четыре могилы, в которых были похоронены семь человек. И есть доказательства того, что среди обнаруженных есть останки и Кастуся Калиновского.

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ПОПУЛЯРНОЕ

1 сентября на линейках все первоклашки страны, конечно же, были самые милые, а их мамы — самые красивые. Мы сходили в минскую гимназию и познакомились с самыми красивыми мамами и их стильными детьми. А еще, кстати, видели, как цветочные реки растекались к школам — красота-а-а!

Побывали на линейке у самого молодого директора школы — Денису Гордиюку всего 30, и он уже третий год руководит школой! — и узнали, за что его ценят коллеги и ученики. Старшеклассницы говорят, что он очень классный и они его «даже в соцсетях лайкают».


Суд вынес приговор парню, который пьяным снял штаны перед колонной техники во время репетиции парада. Достаточно суровым вышел приговор, между прочим.

История со скандалом в витебской аптеке закончилась примирением сторон и извинениями — но суд все равно наказал оскорбившую провизора женщину. И вот за что.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Рассказываем, где, сколько и какие вузы окончили наши парламентарии. Кстати, в сравнении с прошлым созывом 2012 года Палата представителей стала образованнее: тогда у депутатов было 172 диплома, сейчас 191.

Смотрите, как из глубинки в Минск едут за знаниями современные Ломоносовы. Вместе с первокурсником БГУ Артемом Морозом из агрогородка Озяты Жабинковского района мы проехали его первые 330 км к знаниям.

Уже второй год в Беларуси активно обсуждают введение обязательного мини-декрета для пап. Но не все так просто: рассказываем о нюансах правовых гарантий, которые положены мужчинам-декретникам.

Познакомились в парке Павлова с маленьким любителем воркаута: 7-летний Артемка подтягивается 18 раз, с 6 лет читает книги по химии и физике и выращивает дома «алмазы». И вообще предпочитает спорт и полезные занятия мультикам!


Все новости пятницы, 1 сентября

Кстати. Сегодня на телеканале МУЗ-ТВ стартует «Новая фабрика звезд». Ведущей шоу выступит Ксения Собчак, продюсером — Виктор Дробыш. Мы же вспоминаем звезд российской эстрады родом из проекта — а вы их помните? Нескучных выходных — и оставайтесь с нами!

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Лето закончилось. Давайте вспомним, как мы провели эти месяцы, взгрустнем - и настроимся на красивую осень.

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