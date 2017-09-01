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Суперкомбайн и супергрузовик, молодой директор и современный Ломоносов - все за вчера
02.09.2017 09:48 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Лето закончилось.
ВАЖНОЕ
Вчера в Беларуси отметили День знаний, для школьников прошли праздничные линейки.
1 сентября президент побывал в Минском государственном автомеханическом колледже — и
Плохая новость: внешний госдолг за семь месяцев вырос на 2 млрд долларов. Как так вышло —
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Доброе утро! Лето закончилось. Давайте вспомним, как мы провели эти месяцы, взгрустнем - и настроимся на красивую осень.
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