Суперкомбайн и супергрузовик, молодой директор и современный Ломоносов - все за вчера

Доброе утро!

Лето закончилось. Давайте вспомним , как мы провели эти месяцы — не всегда теплые, но все же летние. Взгрустнем — и настроимся на красивую осень.





ВАЖНОЕ

Вчера в Беларуси отметили День знаний, для школьников прошли праздничные линейки. Рассказываем , сколько детей будут ходить на занятия в этом году и сколько у нас первоклашек. Кстати, посмотрите , какие интересные бывают в мире школы!





1 сентября президент побывал в Минском государственном автомеханическом колледже — и вот что ему там показали . Глава государства рассказал подросткам, что наша техника должна «не просто не уступать, а превосходить технику наших конкурентов». По словам Александра Лукашенко, нам нужен «суперкомбайн, а также супергрузовик, трактор, электромобиль!». А еще он поручил привлечь преподавателей к разработке белорусского электромобиля и рассказал, каким он его видит .

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Американская теннисистка Серена Уильямс родила дочь. Поздравляем!

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1 сентября на линейках все первоклашки страны, конечно же, были самые милые, а их мамы — самые красивые. Мы сходили в минскую гимназию и познакомились с самыми красивыми мамами и их стильными детьми . А еще, кстати, видели, как цветочные реки растекались к школам — красота-а-а!

Побывали на линейке у самого молодого директора школы — Денису Гордиюку всего 30, и он уже третий год руководит школой! — и узнали, за что его ценят коллеги и ученики. Старшеклассницы говорят, что он очень классный и они его «даже в соцсетях лайкают» .





Суд вынес приговор парню, который пьяным снял штаны перед колонной техники во время репетиции парада. Достаточно суровым вышел приговор, между прочим .

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Все новости пятницы, 1 сентября

Кстати. Сегодня на телеканале МУЗ-ТВ стартует «Новая фабрика звезд». Ведущей шоу выступит Ксения Собчак, продюсером — Виктор Дробыш. Мы же вспоминаем звезд российской эстрады родом из проекта — а вы их помните ? Нескучных выходных — и оставайтесь с нами!

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