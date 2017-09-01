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Прооперированная в Беларуси сирийская девочка на следующей неделе поедет домой
02.09.2017 10:47 — Новости Общества | БелТА
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирийская девочка, которой белорусские хирурги удалили опухоль, на следующей неделе поедет домой, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.
Сейчас девочка проходит лечение в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. "Она чувствует себя хорошо и на следующей неделе отправится домой", - отметили в пресс-центре Минобразования.
Накануне маленькую пациентку посетил министр образования Игорь Карпенко, он поздравил ее с Днем знаний и вручил портфель и подарки, пожелал крепкого здоровья и успехов в учебе, а еще пригласил в следующем году вновь приехать на оздоровление. Девочка с радостью приняла это приглашение и в свою очередь поблагодарила Беларусь и ее Президента за теплый прием и доброе отношение. И призналась, что уже соскучилась по своей бабушке (родители ребенка погибли во время боевых действий) и мечтает вернуться домой.
Игорь Карпенко поздравил с Днем знаний всех детей, которые проходят лечение в РНПЦ, и пожелал скорейшего выздоровления.
Как сообщалось, 10-летняя сирийская девочка в составе группы
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2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирийская девочка, которой белорусские хирурги удалили опухоль, на следующей неделе поедет домой, сообщили БЕЛТА в пресс-центре...
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