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Суды августа: ошмянские таможенники, роженица и голый на параде

02.09.2017 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 сен — Sputnik. Громкие дела ушедшего августа 2017 года — в специальном обзоре Sputnik: топ-менеджеры Беларусбанка, ошмянские таможенники, обнажившийся на параде мужчина, физрук-насильник и домашняя роженица из Витебска.

Суды августа: ошмянские таможенники, роженица и голый на параде
© Sputnik / Александр Шурмелев , Виктор Толочко
Соцсети недоумевают по поводу приговора оголившемуся минчанину

Завершившийся август запомнился многим белорусам громкими судебными делами. Некоторые из них обсуждали практически всей страной: в социальных сетях были жаркие споры, в интернете собирали петиции, а часть дел многие считали слишком затянутыми.

Sputnik подготовил обзор самых громких судебных дел августа.

Дело ошмянских таможенников

Рассмотрение дела длилось около года, обвиняемыми стали 16 человек, из которых большинство — бывшие ошмянские таможенники, все они работали на руководящих должностях данной таможни.

11 бывших сотрудников пункта пропуска "Каменный Лог" 29 августа признали виновными по ч. 3 ст. 430 УК Получение взятки в особо крупном размере". Пятерых обвиняемых приговорили к 5 годам лишения свободы, одного — к 5,5 года, еще пятерых — к шести годам. Итого — 60,5 лет на всех. Отбывать наказание они будут в колонии усиленного режима.

Суды августа: ошмянские таможенники, роженица и голый на параде
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
В суде Фрунзенского района Минска оглашение приговора в отношении сотрудников таможенного пункта пропуска "Каменный Лог" Ошмянской таможни

Таможенники также обязаны выплатить деньги в доход государства. Суммы разные: от 400 до 25 тысяч рублей. У фигурантов дела конфискованы: мопед, прицеп, 6 ружей, гараж, автомобили хонда, ситроен С5, ауди А4, деньги на счетах, валюта. На квартиры и дома отдельных фигурантов наложен арест до тех пор, пока они не погасят ущерб.

Ранее 8 августа в Минском областном суде огласили приговор по делу группы ошмянских таможенников и бизнесменов, которые совершили ряд коррупционных преступлений. Сумма взяток, по подсчетам следователей, составила около 900 тысяч долларов. Главный фигурант — Гарник Сарумянц — получил 11 с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества, у него конфискуют 1,8 миллиона долларов, найденные под ванной.

"Обнаженка" на параде

Вечером в ходе одной из репетиций парада ко Дню Независимости 33-летний пьяный минчанин снял штаны перед танкистами и показал им свои половые органы, после чего пнул ногой сотрудника милиции и сбежал. Против него возбудили уголовное дело.

Суды августа: ошмянские таможенники, роженица и голый на параде
© Фото: Сергей Балай / БелаПАН
Разбирательство в отношении Павла Труханова, который снял штаны перед колонной военной техники во время репетиции парада

Рассматривать дело о "нудисте с парада" суд начал в конце августа: он свою вину признал, а потерпевшие признавались журналистам, что не знают, почему их такими посчитали правоохранители. В итоге минчанина приговорили к двум годам колонии, однако резонансный приговор может еще быть обжалован.

Домашняя роженица из Витебска

В феврале у жительницы Витебска Ольги Степановой после домашних родов умерла дочь — в отношении нее возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. С мая женщина находится под арестом, а в конце августа по ее делу начался суд.

Суды августа: ошмянские таможенники, роженица и голый на параде
© Фото: Сергей Серебро / БелаПАН
Ольга Степанова в суде Витебска

Хотя сама Степанова и просила сделать суд открытым, заседания решили проводить за закрытыми дверьми. Собравшиеся в тот день в суде люди кричали "позор" и заверяли, что при помощи системы правосудия просто пытаются выгородить врачей, которые приехали с реанимобилем только спустя сорок минут.

Физрук-насильник

Пожилой учитель физкультуры из Витебского района обвинялся в изнасиловании своей 14-летней ученицы. Подробности громкого дела по понятным причинам правоохранители на публичный суд не выносили.

Суды августа: ошмянские таможенники, роженица и голый на параде
© Фото: facebook / Наталья Платоненко
В Витебском районе физрука осудили на 8 лет за изнасилование школьницы

Суд проходил за закрытыми дверьми, 61-летнего бывшего учителя приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить семье ученицы моральную компенсацию — ее сумма не разглашается.

Топ-менеджеры Беларусбанка

Уже не первый месяц длится рассмотрение нашумевшего дела о взятках в руководстве крупнейшего белорусского банка. Задержанные еще в июне прошлого года Геннадий Господарик и его коллеги уже признали свою вину, а с конца августа дело находится на финальных стадиях рассмотрения.

Суды августа: ошмянские таможенники, роженица и голый на параде
© Sputnik / Виктор Толочко
Геннадий Господарик в зале суда

На очередном слушании суда, прошедшем 1 сентября, начались прения сторон: Господарику гособвинитель попросил семь лет и шесть месяцев усиленного режима с конфискацией, для Цырто — в совокупности девять лет с конфискацией.

 
Теги: Курсы валют, Витебск
 
 
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Август запомнился белорусам множеством громких дел, которые рассматривались в судах - по некоторым уже вот-вот огласят приговоры.

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