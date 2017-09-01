В Москве благоустраивают площадь возле Белорусского вокзала, куда на поездах приезжают белорусы

В Москве возле Белорусского вокзала, куда приходят поезда из Беларуси, практически закончили благоустройство площади Тверская Застава. Об этом сообщает издание Metro .



Площадь Тверская Застава, которую видят белорусы, которые приезжают в Москву. Фото: facebook.com/av.evsin

Первое, что раньше видели белорусы, которые приезжали в столицу России на поезде, - стройку, огороженную забором. Стройка на площади Тверская Застава длилась более десяти лет. При этом в Москву из Беларуси и через нее, как правило, ходит по семь-десять пассажирских поездов в сутки в зависимости от дня недели.

Сейчас на площади разбили сквер. В ночь с 30 на 31 июля поставили памятник Максиму Горькому, который во время реконструкции стоял в парке искусств «Музеон». Вокруг сквера сделали трамвайные пути. Трамвайная линия заработает после окончания работ по благоустройству, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы . Здесь будут курсировать трамваи нового поколения «Витязь-М». Они оснащены системой климат-контроля, навигацией и камерами видеонаблюдения.

В дальнейшем на площади установят скамейки, урны, указатели. Также здесь появится бесплатный городской Wi-Fi. Осенью высадят 76 лип и 11 яблонь.

— Мы приняли решение восстановить эту площадь, вернуть на место памятник Максиму Горькому, вернуть Москве эту историческую площадь, сделать ее действительно одной из самых лучших московских привокзальных площадей. Таким образом, мы шаг за шагом, раз за разом возвращаем одну за другой площади москвичам, делая их качественным общественным пространством, где уже гуляют с удовольствием тысячи горожан, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Портал мэра и правительства Москвы напоминает , что варианты реконструкции Тверской Заставы начали обсуждать еще в 1980-х годах. В 2003 году здесь решили строить подземный паркинг с торговым центром и крупной транспортной развязкой. Строительные работы из-за кризиса не завершили, затем московские власти отказались от идеи возведения торгового центра.

Площадь Тверская Застава входит в состав одного из крупнейших транспортных узлов Москвы. Здесь пересекаются 1-я Тверская-Ямская и Лесная улицы, Ленинградский проспект, Бутырский Вал и Грузинский Вал. На площади кроме вокзала в том числе есть станции метро «Белорусская».