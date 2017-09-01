ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько может прожить человек?

02.09.2017 12:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 сен — Sputnik. Нидерландские ученые установили, что наибольшая продолжительность жизни человека составляет около 114-115 лет, говорится в пресс-релизе Тилбургского университета.

Сколько может прожить человек?
© Flickr/ Comrade King
За полгода в Беларуси стало в два раза меньше долгожителей

Такие выводы ученые из Нидерландов сделали на основе анализа продолжительности жизни 75 тысяч соотечественников, которые умерли за последние 30 лет в возрасте старше 94 лет.

Интересно, что людей, переживших 95-летний рубеж, стало больше в три раза в последние три десятилетия. Стало больше долгожителей, однако максимальная продолжительность жизни осталась на том же уровне.

Для мужчин максимальная продолжительность жизни немного меньше, чем для женщин: 114,1 и 115,7 лет соответственно — таковы выводы ученых.

Сегодня старейшим долгожителем Земли является жительница Ямайки Вайолет Браун — ей 117 лет!

Достоверно известно, что самая долгая жизнь в истории была уготована француженке Жанне Кальман, которая прожила 122 года (1875-1997 годы). Среди мужчин верифицированный рекорд принадлежит японцу Дзироэмону Кимуре, прожившему 116 лет (1897-2013 годы).

Читайте на Sputnik:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Нидерландов определили максимальную продолжительность жизни человека.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 сентября, по западу грозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика