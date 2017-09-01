Сколько может прожить человек?

МИНСК, 2 сен — Sputnik. Нидерландские ученые установили, что наибольшая продолжительность жизни человека составляет около 114-115 лет, говорится в пресс-релизе Тилбургского университета.

Такие выводы ученые из Нидерландов сделали на основе анализа продолжительности жизни 75 тысяч соотечественников, которые умерли за последние 30 лет в возрасте старше 94 лет.

Интересно, что людей, переживших 95-летний рубеж, стало больше в три раза в последние три десятилетия. Стало больше долгожителей, однако максимальная продолжительность жизни осталась на том же уровне.

Для мужчин максимальная продолжительность жизни немного меньше, чем для женщин: 114,1 и 115,7 лет соответственно — таковы выводы ученых.

Сегодня старейшим долгожителем Земли является жительница Ямайки Вайолет Браун — ей 117 лет!

Достоверно известно, что самая долгая жизнь в истории была уготована француженке Жанне Кальман, которая прожила 122 года (1875-1997 годы). Среди мужчин верифицированный рекорд принадлежит японцу Дзироэмону Кимуре, прожившему 116 лет (1897-2013 годы).

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