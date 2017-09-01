До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 сентября, по западу грозы

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2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 3 сентября, в Беларуси будет до 26 градусов тепла, по западной половине страны ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В первое воскресенье осени в Беларуси будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем по западной половине Беларуси пройдут дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер будет юго-восточный, слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Ночная температура воздуха составит 8-14 градусов тепла, по востоку местами будет плюс 5-7 градусов. Днем воздух прогреется до 15-26 градусов. Теплее всего будет на юго-востоке страны.-0-

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