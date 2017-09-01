ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 сентября, по западу грозы

02.09.2017 12:14 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 сентября, по западу грозы
Фото из архива

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 3 сентября, в Беларуси будет до 26 градусов тепла, по западной половине страны ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В первое воскресенье осени в Беларуси будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем по западной половине Беларуси пройдут дожди, в отдельных районах - грозы. Ветер будет юго-восточный, слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Ночная температура воздуха составит 8-14 градусов тепла, по востоку местами будет плюс 5-7 градусов. Днем воздух прогреется до 15-26 градусов. Теплее всего будет на юго-востоке страны.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 3 сентября, в Беларуси будет до 26 градусов тепла, по западной половине страны ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Москве благоустраивают площадь возле Белорусского вокзала, куда на поездах приезжают белорусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика