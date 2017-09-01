2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученики Острошицко-Городокской школы приняли участие в благотворительном забеге в помощь детям, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси в выходные проходит серия благотворительных забегов в помощь детям. Один из них организовала Острошицко-Городокская средняя школа. В забеге приняли участие ее педагоги и ученики, в том числе и младший сын главы белорусского государства Николай Лукашенко. Беговой вызов приняла также известная биатлонистка, чемпионка мира и Европы Ольга Назарова.

В Острошицком городке находится Республиканская детская больница медицинской реабилитации, в которой проходят лечение дети с тяжелыми заболеваниями. Именно на ее счет компания velcom перечислит Br100 тыс., если белорусы сообща преодолеют 100 тыс. км.

Организаторы просят всех бегунов взять с собой смартфон и зафиксировать расстояние с помощью любого фитнес-приложения. Результаты в виде скриншота c указанием даты и километража необходимо выложить в соцсети с хештегом #velcombegom или #велкомбегом. Вклад каждого участника будет учтен вне зависимости от того, сколько он пробежит. Покоренные километры пойдут в общую копилку социальной кампании "Вызов 100 000: velcombegom", которая завершится 4 сентября.

Забеги проходят в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Барановичах, Солигорске, Борисове. Принять участие в них смогут все желающие. Пробежать можно любую дистанцию - в зависимости от личных возможностей. В Гродно благотворительное мероприятие проводит средняя школа №39. В Бресте все желающие преодолеют дистанцию вдоль гребного канала, а забег "БаRUNовичи" пройдет в парке Дубово. В Минске энтузиасты пробегут свои дистанции вдоль Слепянки и на аэродроме Липки, а борисовчане возьмут старт от хлебокомбината. В Могилеве сотрудники онкодиспансера начнут забег от своего медучреждения.

"Вызов 100 000: velcombegom" проводит velcom при поддержке Министерства здравоохранения. Социальная инициатива призвана помочь детям и повысить интерес к бегу и здоровому образу жизни среди населения. Республиканская детская больница медицинской реабилитации, которой направят собранные средства, представляет собой единственный в стране центр, где проходят восстановление дети с гемофилией, онкологией и болезнями почек.-0-