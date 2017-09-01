Для распространения лихорадки чикунгунья в Беларуси нет предпосылок - Минздрав

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2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для распространения лихорадки чикунгунья в Беларуси нет предпосылок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Для Беларуси заболевание не является эндемичным ввиду отсутствия переносчиков. Тем не менее не исключены завозные случаи из других стран. РНПЦ эпидемиологии и микробиологии располагает всеми необходимыми средствами для проведения диагностических мероприятий.

Вместе с тем Минздрав обращает внимание граждан на ухудшение эпидемиологической ситуации во Франции. По информации Национального агентства общественного здравоохранения этой страны, в августе 2017 года были подтверждены 4 случая заболевания лихорадкой чикунгунья в результате местной передачи вируса в Ле-Канн-де-Мор, больные за пределы региона не выезжали, инфицирование произошло на территории региона. Минздрав просит учитывать эту информацию при планировании поездок.

Лихорадка чикунгунья - вирусное заболевание, вызываемое РНК-содержащим арбовирусом чикунгунья (Chikungunya virus) рода Alphavirus семейства тогавирусов (Togaviridae). Заболевание характеризуется внезапной лихорадкой, часто сопровождаемой сильной болью в суставах (клиническая картина заболевания схожа с лихорадкой Денге). В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. В ряде случаев заболевание протекает бессимптомно. Специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки чикунгунья нет.

Вирус передается от человека человеку через укусы инфицированных самок комаров. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus. Симптомы болезни появляются через 4-8 дней после укуса человека инфицированным комаром, но этот период может составлять от 2 до 12 дней. Для защиты следует носить одежду, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров в дневное время, использовать репелленты, антимоскитные сетки.

Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала. В последние годы отмечаются случаи регистрации лихорадки чикунгунья в Европейских странах - Италии и Франции.

Чикунгунья была впервые описана во время вспышки болезни в южной части Танзании в 1952 году. На протяжении ряда лет уровень инфицирования людей в Африке оставался относительно низким, но в 1999-2000 годах крупная вспышка болезни произошла в Демократической Республике Конго, а в 2007 году - в Габоне.-0-