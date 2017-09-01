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Николай Лукашенко принял участие в благотворительном забеге

02.09.2017 13:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 сен — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко принял участие в благотворительном забеге, который организовала Острошицко-Городокская средняя школа в помощь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, сообщает БелТА.

Николай Лукашенко принял участие в благотворительном забеге
© Фото: Сергей Сацюк / Naviny.by
Николай Лукашенко пришел на школьную линейку 1 сентября

В забеге приняли участие ученики и педагоги школы, а также известная биатлонистка, чемпионка мира и Европы Ольга Назарова. Николай Лукашенко бежал вместе с одноклассниками и был одет в белую с синим орнаментом вышимайку.

Благотворительные забеги, аналогичные тому, что сегодня прошел в Острошицком Городке, проходят по всей стране. Они инициированы одним из белорусских мобильных операторов совместно с Министерство здравоохранения. Идея в том, чтобы одновременно решить две задачи — повысить интерес людей к  здоровому образу жизни и помочь детям.

Согласно условиям акции — социальной кампании "Вызов 100 000: velcombegom", если белорусы сообща до 4 сентября преодолеют 100 тысяч километров, компания velcom перечислит 100 тысяч белорусских рублей на счет Республиканской детской больницы медицинской реабилитации, которая находится как раз в Острошицком Городке.

Николай Лукашенко принял участие в благотворительном забеге
© Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН
Острошицко-Городокская средняя школа, где учится младший сын главы государства Николай Лукашенко

В эти дни забеги проходят также в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Барановичах, Солигорске, Борисове. Поучаствовать  в них могут все желающие.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Педагоги и ученики Острошицко-Городокской школы, а также примкнувшая к ним чемпионка мира и Европы биатлонистка Ольга Назарова пробежали свою дистанцию, чтобы...

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