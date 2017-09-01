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У Януковича в России родился сын
02.09.2017 14:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен — Sputnik. У бывшего президента Украины в России родился сын, сообщает украинское издание
© Sputnik Сергей Пивоваров
Ребенку уже три года. Еще одного наследника экс-президенту Украины родила его гражданская супруга Любовь Полежай.
С учетом того, что ребенок родился в 2014-м году, получается, что Полежай уезжала из Украины, уже будучи беременной.
Ранее в этом году немецкое издание Der Spiegel напечатало интервью с Януковичем, в котором он признавался, что развелся с бывшей женой Людмилой. В браке они прожили около 45 лет. Бывший президент тогда же рассказал, что живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки — Любовью Полежай.
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© Sputnik Сергей Пивоваров
После выхода публикации пресс-служба Януковича обратилась к главному редактору Der Spiegel с открытым письмом, в котором говорилось, что утверждения о разводе являются домыслами.
У Любови Полежай есть старшая дочь Мария от первого брака, а у Януковича в первом браке было два сына. Один из них Виктор два года назад погиб во время ледовых автогонок на озере Байкал.
Первая жена бывшего украинского президента Людмила сейчас проживает в Крыму.
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СМИ высчитали, что гражданская жена экс-президента Украины покидала Киев после событий на Майдане, уже будучи беременной.
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