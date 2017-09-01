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У Януковича в России родился сын

02.09.2017 14:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 сен — Sputnik. У бывшего президента Украины в России родился сын, сообщает украинское издание Страна.

У Януковича в России родился сын
© Sputnik Сергей Пивоваров
Янукович написал письмо мировым лидерам о Майдане

Ребенку уже три года. Еще одного наследника экс-президенту Украины родила его гражданская супруга Любовь Полежай. 

С учетом того, что ребенок родился в 2014-м году, получается, что Полежай уезжала из Украины, уже будучи беременной.

Ранее в этом году немецкое издание Der Spiegel напечатало интервью с Януковичем, в котором он признавался, что развелся с бывшей женой Людмилой. В браке они прожили около 45 лет. Бывший президент тогда же рассказал, что живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки — Любовью Полежай.

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У Януковича в России родился сын
© Sputnik Сергей Пивоваров
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После выхода публикации пресс-служба Януковича обратилась к главному редактору Der Spiegel с открытым письмом, в котором говорилось, что утверждения о разводе являются домыслами.

У Любови Полежай есть старшая дочь Мария от первого брака, а у Януковича в первом браке было два сына. Один из них Виктор два года назад погиб во время ледовых автогонок на озере Байкал.

Первая жена бывшего украинского президента Людмила сейчас проживает в Крыму.

 
Теги: Минск
 
 
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СМИ высчитали, что гражданская жена экс-президента Украины покидала Киев после событий на Майдане, уже будучи беременной.

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