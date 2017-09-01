Глава Могилевской области попросил активнее ремонтировать местные дороги

В Могилевской области активизируют ремонт дорог местного назначения. Такую задачу поставил перед КУП «Могилевоблдорстрой» сегодня во время прямой телефонной линии председатель облисполкома Владимир Доманевский.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Руководитель области поручил прежде всего взять на контроль ремонт и приведение в порядок тех дорог, по которым были сегодня обращения граждан. Это касается дороги к деревне Шнаровка Шкловского района и подъезда к деревне Концы в Могилевском районе.

— На ремонт и строительство местных дорог дополнительно выделены 5 млн рублей. Эти средства нужно оперативно освоить, чтобы успеть до наступления холодов выполнить максимальный объем строительных работ. При этом необходимо не забывать про высокое качество выполнения ремонта, — обратил внимание губернатор.

Во время прямой телефонной линии председателю облисполкома звонили жители из разных районов и городов области. Вопросы касались в основном ремонта жилья, трудоустройства и выплаты заработной платы, медицинского обслуживания, оказания социальной помощи и других тем. Все они взяты на контроль. По ряду проблемных вопросов решения будут приняты в ближайшее время.

Так, многодетной семье в Краснополье будет оказана помощь в ремонте жилья, а многодетной маме из Осипович помогут с трудоустройством.

Руководитель области обратил внимание на работу с обращениями граждан непосредственно самих руководителей. Он потребовал, чтобы в данной работе был исключен формализм, а те обещания, которые даются людям в решении их проблемных вопросов, выполнялись максимально оперативно. Всего на прямую телефонную линию обратились 78 человек, а непосредственно пообщался губернатор с 22 жителями области.