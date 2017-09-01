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Глава Могилевской области попросил активнее ремонтировать местные дороги
02.09.2017 14:48 — Новости Общества | Tut.by
В Могилевской области активизируют ремонт дорог местного назначения. Такую задачу поставил перед КУП «Могилевоблдорстрой» сегодня во время прямой телефонной линии председатель облисполкома Владимир Доманевский.
Руководитель области поручил прежде всего взять на контроль ремонт и приведение в порядок тех дорог, по которым были сегодня обращения граждан. Это касается дороги к деревне Шнаровка Шкловского района и подъезда к деревне Концы в Могилевском районе.
— На ремонт и строительство местных дорог дополнительно выделены 5 млн рублей. Эти средства нужно оперативно освоить, чтобы успеть до наступления холодов выполнить максимальный объем строительных работ. При этом необходимо не забывать про высокое качество выполнения ремонта, — обратил внимание губернатор.
Во время прямой телефонной линии председателю облисполкома звонили жители из разных районов и городов области. Вопросы касались в основном ремонта жилья, трудоустройства и выплаты заработной платы, медицинского обслуживания, оказания социальной помощи и других тем. Все они взяты на контроль. По ряду проблемных вопросов решения будут приняты в ближайшее время.
Так, многодетной семье в Краснополье будет оказана помощь в ремонте жилья, а многодетной маме из Осипович помогут с трудоустройством.
Руководитель области обратил внимание на работу с обращениями граждан непосредственно самих руководителей. Он потребовал, чтобы в данной работе был исключен формализм, а те обещания, которые даются людям в решении их проблемных вопросов, выполнялись максимально оперативно. Всего на прямую телефонную линию обратились 78 человек, а непосредственно пообщался губернатор с 22 жителями области.
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На ремонт дорог местного назначения дополнительно выделили 5 млн рублей.
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